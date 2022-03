Sveriges skøytekonge vant gullthrilleren

Sveriges langdistansekonge Nils van der Poel (25) senket Sven Kramers 12 år gamle banerekord i Vikingskipet på 10.000 meter med nesten 10 sekunder og knuste Nederlands Patrick Roest (26) i thrilleren om sammenlagttittelen i allround-VM.

SVENSK SUPERMANN: Nils van der Poel (25) vant OL-gull på 5000 meter og 10.000 for noen uker siden, er innehaver av verdensrekordene på langdistansene - og nå er han allroundverdensmester.

– Jeg gjør det jeg kan. Jeg er superfornøyd. Vi får se hva det rekker til. Det er vel fortjent om Patrick (Roest) tar det, men jeg håper ikke han gjør det, uttalte Nils van der Poel i et intervju med rettighetshaver Viaplay - i det Patrick Roest startet sitt milløp.

– Det ble aldri noen gullkamp. Nils van der Poel var for sterk, kommenterte Viaplays Even Wetten da Patrick Roest hadde to runder igjen.

Dermed er van der Poel første svenske siden 1973 som har vunnet allround-VM sammenlagt for herrer. For 49 år siden vant Göran Claeson (74) firekampen i Deventer.

– Hvem hadde trodd det. Jeg hadde knapt drømt om det. Det føles veldig rart, sier en veldig glad Nils van der Poel til Viaplay i det den saken er klar.

Verdenscupfinalen i Heerenveen blir angivelig hans siste konkurranse. Nils van der Poel har bestemt seg for at karrieren som toppløper er over.

Nederlandske Roest var favoritt til å ta enda en allroundtittel. Men det viste seg raskt at han ikke hadde kapasitet til det. Halvveis i løpet kunne publikum i Vikingskipet se Nils van der Poel smile stadig bredere på indre bane.

Hallgeir Engebråten (22) vant bronsemedaljen på 5000 meter i Beijing-OL og gullmedaljen på lagtempo sammen med Peder Kongshaug og Sverre Lunde Pedersen. Engebråten testet imidlertid positivt for covid-19 rett før mesterskapet skulle begynne og fikk dermed startnekt. Sverre Lunde Pedersen (29) ble vraket til fordel for Kongshaug (20) og Sander Eitrem (20) etter uttakingsløp på 1500 meter og 5000 meter etter OL.

Eitrem og Kongshaug var blant de åtte løperne som etter 500, 1500 og 5000 meter kvalifiserte seg for «finalen» på 10.000 meter i Vikingskipet søndag ettermiddag.

– Dette er høy klasse, kommenterte Viaplay-ekspert Ida Njåtun da Eitrem kom i mål på 13.20,40.

Nils van der Poel (25) kunne i paret etter - mot Bart Swings - ta opp kampen mot sammenlagtfavoritt Patrick Roest, som ventet i siste par mot Peder Kongshaug. Sveriges verdensrekordholder (12.30,74 på 10.000) og dobbelte OL-gullvinner på langdistansene, ble heiet frem av sin trener Johan Röjler - mot en tid under Sven Kramers banerekord fra 2009 - 12.50,96.

– For et løp! utbrøt Viaplay-Njåtun da van der Poel etter en siste runde på 29,44 nærmest styrtet inn til 12,41,54.

Han senket altså banerekorden til den tidligere skøytekongen Kramer med nesten 10 sekunder.

Med 6.56,83 på den avsluttende 5000-meteren lå Ragne Wiklund (21) veldig godt an til å vinne VM-bronsemedaljen sammenlagt. Men det manglet 60/100 i hennes favør - sammenlagt vel å merke - da Antoinette de Jong gikk i mål på 7.04,45 i neste par.

Viaplays kommentator på indre bane gratulerte umiddelbart Wiklund med «bronsemedaljen», men selv var hun på det rene med at den glapp.

Ragne Wiklund (21) mener en svak sving og veksling på 1500-meteren tidligere søndag frarøvet henne pallplassen i allround-VM på hjemmebane. Hun valgte å holde igjen i svingen og måtte trekke seg - for parmotstander Ayano Sato fra Japan - på vekslingssiden for å unngå diskvalifikasjon.

– Jeg gikk fire veldig gode løp. Da kjenner jeg at den vekslingen på 1500 er ekstra sur. Jeg så ikke den komme, sier Ragne Wiklund i et intervju med rettighetshaver Viaplay.

Allround-VM for kvinner sammenlagt: 1) Irene Schouten, Nederland 158,974, 2) Mino Takagi, Japan 159,305 (3,31 bak), 3) Antoinette de Jong, Nederland 159,798 (8,24 bak), 4) Ragne Wiklund, Norge 159,858 (8,84 bak), 5) Martina Sablikova, Tsjekkia 161,118 (21,44 bak)

PALLEN GLAPP: Ragne Wiklund måtte se at det ble en ny fjerdeplass i et mesterskap.

