Nordmennene skuffet under vanskelige forhold

BEIJING/OSLO (VG) Det meste gikk i mot de norske hopperne i normal bakke. Tøffe forhold gjorde at medaljesjansene i realiteten ble spolert allerede i førsteomgang. Det hele toppet seg med at Halvor Egner Granerud ble diskvalifisert.

FORTVILTE: Robert Johansson hadde det beste utgangspunktet av nordmennene foran den andre omgangen. Her fortviler han over å ha landet på 96 meter i finaleomgangen.

6. feb. 2022 13:41 Sist oppdatert nå nettopp

– Det blir litt for tynt og litt for mye fremover, som gjør at jeg blir liggende litt for langt etter i den første omgangen, sier Marius Lindvik til VG.

Lindvik forteller også om en teknisk feil han selv begikk i den første omgangen. 23-åringen hoppet seg kraftig opp i finaleomgangen, men alt i alt endte rennet i normal bakke med en real nedtur for de norske forhåndsfavorittene. Lindvik ble til slutt nummer syv.

– Hva synes du om forholdene i dag?

– Det var litt varierende i dag og. Men det var bedre i dag enn i tidligere dager, sier Lindvik.

Robert Johansson hadde det beste utgangspunktet foran finaleomgangen fra sin 16.-plass. 16,6 poeng opp til ledende Ryoyu Kobayashi ble som ventet i tøffeste laget. 96 meter i finaleomgang resulterte i en 20.-plass.

Kobayashi mestret på sin side presset da han satt alene igjen på toppen og tok gullet.

– Det var dårlig, dessverre. Det ble ikke det jeg hadde sett for meg. Jeg har ikke studert video nok til å gi noe konkret begrunnelse, men jeg syntes førsteomgangen kjennes ålreit ut. Dette er uansett en nedtur. Nå er det opp til meg selv å se hvordan jeg kan bruke denne skuffelsen til å få ut det beste i de neste konkurransene, sier Johansson til VG.

Kobayashi Ryoyu jubler for gull.

Landslagssjef Clas Brede Bråthen mener prestasjonen ikke var god nok i dag, uavhengig av vindforholdene i bakken.

– Resultatene vil får i dag i et OL, hvor medaljer teller, er rett og slett ikke der de skal være. Slik konkurransen ble, og slik vi presterte, var det ikke lett å få til noe mer, sier Bråthen til VG.

Landslagstrener Alexander Stöckl er derimot klar på at de må ta forholdene med i regnestykket.

– Det var en skuffende dag for oss selvfølgelig. For guttene leverer egentlig ganske bra. Men i den første omgangen var vi uheldig med forholdene, sier Stöckl til VG.

Med et hopp på 97.5 meter i andreomgang hoppet Halvor Egner Granerud seg i en foreløpig ledelse - en ledelse som ikke holdt veldig lenge. Senere ble han også disket etter utstyrssjekken. Liten tid mellom hoppene skal ha gjort at han ikke fikk i seg nok næring.

Så små marginer er det i hopp.

– Jeg fikk veldig dårlig tid i pause, så da fikk jeg ikke fylt på med noe væske. Da ble jeg for liten for dressen. Jeg hadde bare fire minutter på meg, så da ble det sånn dessverre. Men resultatet var såpass dårlig uansett, at om man skal ryke på noe sånt, er dagen i dag kanskje ikke den verste, sier Granerud til VG.

36 år gamle Manuel Fettner var dagens store overraskelse og tok sølvmedaljen. Dawid Kubacki ble nummer tre.

Allerede mandag er det nye medaljemuligheter for hopperne når mixedkonkurransen går av stabelen. Marius Lindvik og Robert Johansson er tatt ut på herresiden.