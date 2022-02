Lillefosse etter rekordhoppet: – Fortsatt ikke gått opp for meg

Fjorårets sesong ble ødelagt av skader. Nå er friidretstalentet fra Bergen på vei mot de store høydene.

Pål Haugen Lillefosse sikret norsk rekord og VM-billett da han hoppet over 5,81 meter.

Nå nettopp

– Det er så deilig at VM-billetten er i boks. Det er helt magisk, sier Pål Haugen Lillefosse dagen etter at drømmen hans ble virkelig under stavgallaen i Uppsala i Sverige onsdag.

20-åringen fra Bergen hoppet 5,81 meter, satte ny norsk rekord og sikret seg plass i VM innendørs i Serbia neste måned, samt klarte utendørskravet (5,75) til sommerens VM i Oregon.