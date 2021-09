6. september 1986: Steffen Tangstad blir den første og hittil eneste nordmannen som har bokset tittelkamp i tungvektsboksing. Han møtte Michael Spinks til kamp om IBF-tittelen i Las Vegas og ble slått på teknisk knockout i fjerde runde. “I've got enough” var det han sa til dommeren.

– Jeg var heldig å få VM-kampen. Jeg var et «trivelig forsvar» for Spinks som var regjerende mester, pluss at jeg var nummer 10 i verden og europamester, har Tangstad sagt i et intervju med VG.