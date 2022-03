Hauger i trøbbel i Formel 2-debuten: – Følte meg ikke helt komfortabel

Dennis Hauger (19) fikk ingen perfekt start i Formel 2, og en mulig straff kan vente nordmannen i debuten.

INGEN DRØMMESTART: Dennis Hauger fikk ingen knirkefri åpning i Formel 2. Her fra en reklameinnspilling for Lendo tidligere denne uken.

18. mars 2022 18:10 Sist oppdatert nå nettopp

Fredag kjørte Hauger for første gang Formel 2, men kvalifiseringen i Bahrain ble ikke som man drømte om for Aurskogs store motorsønn.

19-åringen havnet i trøbbel allerede etter noen få minutter, da han skulle gjøre inn i depoet. Like bak lå estlenderen Jüri Vips, som ble presset langt ut til siden i det Hauger krysset banen mot høyre.

– Jeg så ham egentlig ikke så mye. Jeg hadde planen om å gå inn i pit, mens han pushet videre. Jeg bare kjørte linja jeg hadde, og tenkte ikke så mye over det, sier Hauger til Viaplay.

Vips var tydelig frustrert, og etter noen minutter kom det en beskjed fra juryen om at de skal undersøke Haugers manøver etter kvalifiseringen.

– Det kan i verste fall bli en straff for Hauger, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen idet beskjeden kom opp på skjermen.

Selve tidene som Hauger satt i kvalifiseringen var heller ikke det store. Etter en svak tid i sitt første ordentlige forsøk, så det bedre ut for Hauger i sitt andre. Da kom han langt ut i siste sving, og endte til slutt helt nede på 15.-plass.

Det var 0.967 sekund bak kvalifiseringsvinner Jack Doohan, som endte på andreplass bak Hauger i Formel 3-mesterskapet forrige sesong.

– Det var en vanskelig kvalifisering totalt sett. Jeg følte meg ikke helt komfortabel med bilen, men jeg tror i hvert fall at jeg hadde vært topp tolv hvis jeg ikke gjorde feilen i siste sving. Det var litt ekstra kjipt å gjøre den feilen, sier Hauger.

– Det er første kvalifisering av 14, så jeg må bare bite tennene sammen og jobbe meg oppover i løpene.

Theo Pourchaire tok andreplassen, mens Vips endte på tredjeplass.

Kvalifiseringen setter grunnlaget for helgens løp i Bahrain. Søndag kjøres hovedløpet og startrekkefølgen der følger resultatlisten i fredagens kvalifisering.

Men allerede lørdag skal det kjøres et kortere sprintløp, og der snus startrekkefølgen for de som endte topp ti i kvalifiseringen. Altså at nummer ti i kvalifiseringen starter som nummer en i sprintløpet, og motsatt.

Fredagens 15. plass ga dermed ingen fordel for Hauger i sprintløpet, ettersom han endte utenfor topp ti. Nordmannen vil med andre ord starte fra 15. beste startposisjon både i lørdagens sprintløp og søndagens hovedløp.

– Det blir vanskeligere, men jeg må ta det som en læringshelg, sier Hauger.