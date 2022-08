Treneren måtte ta til tårene etter avansementet: – Dette har vi jobbet for siden 2019

Han har ikke vist seg som Trondheims største følelsesmenneske, Steinar Lein. Men søndag kveld tok selv de overhånd, etter at avansementet var sikret.

RØRT: Steinar Lein tørket tårene etter avansementet.

21. aug. 2022 19:43 Sist oppdatert nå nettopp

Minsk – Rosenborg 0 – 1 (0 – 0): Det bøttet ned over Koteng arena i dét dommeren blåste av oppgjøret mellom Minsk og Rosenborg kvinner søndag kveld.

Kanskje trodde Steinar Lein at han fikk hjelp regnet for å skjule tårene. For hovedtreneren var tydelig rørt da han snakket med Adresseavisen like etter kampslutt.