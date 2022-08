Jakob Ingebrigtsen forsvarte EM-gullet i dramatisk løp: – Håper ikke det er disk

MÜNCHEN (VG) Jakob Ingebrigtsen (21) forsvarte EM-gullet sitt i 5000-meterfinalen. Et dramatisk fall gjorde at han tråkket utenfor banen – og etter løpet fryktet han diskvalifikasjon.

16. aug. 2022 21:25 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg håper ikke det er en disk. Hva skal jeg gjøre? Det er fullstendig kollaps, sier Ingebrigtsen til NRK.

Det var godt over halvveis ut i løpet at den franske konkurrenten Hugo Hay ramlet i bakken. Narve Gilje Nordås (23) holdt på å bli tatt med i fallet, mens Ingebrigtsen måtte løpe til siden og tok flere steg ute på gresset.

– Nei da, nei da. Hvorfor skulle dét det? Det var ikke hans feil, sier Nordås (nummer 17 til slutt) til VG og resten av den norske pressen om en potensiell disk av landsmannen.

Erlend Slokvik, sportssjef i Norges friidrettsforbund, sier til VG klokken 22.02 at Ingebrigtsen ikke er kalt inn til løpsjuryen – og at han ville fått beskjed om at så var tilfelle.

– Han er på vei til premieutdeling, sier Slokvik.

Ingebrigtsen dro i all hast til dopingkontroll og ønsket ikke å snakke med den norske pressen etter gullet, ifølge presseansvarlig Morten Olsen.

Ingebrigtsen vant til slutt med tiden 13.21,13. Det er Ingebrigtsens tredje gullmedalje i utendørs-EM. Det er bare den britiske løpelegenden Mo Farah (2010, 2012 og 2014) som har klart å forsvare et EM-gull på 5000-meteren tidligere.

Ingebrigtsen åpnet med å legge seg i midten av feltet. Samtidig som 21-åringen sparte krefter, markerte Nordås seg. 23-åringen, som trenes av Gjert Ingebrigtsen, la seg nemlig helt først og tok styringen i finalen. Der lå han frem til rundt halvveis ut i løpet.

Med 1000 meter igjen var Ingebrigtsen i front. På sisterunden sto det mellom han, Mohamed Katir og Yemaneberhan Crippa, men nordmannen slo knockout på de to konkurrentene. Katir ble nummer to med tiden 13.22,98.

– Det er veldig gøy. Det er kult når det er så mange folk og på en kul plass. Det er ekstremt gøy å springe EM. Kroppen fungerer også godt, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

– Det er mesterlig. Jeg er så stolt av måten han løper på. Jeg vet at han er god og i form, men det er ikke bare-bare å vinne et sånt løp. Han har så stålkontroll på alt han gjør. De siste tusen meterne og sisterunden er helt syk. Jeg har aldri sett en så god taktisk løsning, sier storebror Henrik Ingebrigtsen til NRK.

Ingebrigtsen, som den gang bare var 17 år gammel, tok gull på samme distanse i 2018. Ettersom EM i Paris i 2020 ble avlyst på grunn av coronapandemien, var dette nordmannens første mulighet til å forsvare gullet.

Tidligere i sommer vant han VM-gull på distansen. Da rykket han fra konkurrentene i siste sving og var først over målstreken med tiden 13.09,24.

Om to dager, torsdag klokken 21.05, venter en ny finale for Ingebrigtsen. Da skal han forsøke å forsvare EM-gullet på 1500 meter. Sandnes-løperen ble tidenes yngste mannlige europamester i friidrett da han vant distansen tilbake i 2018.

21-åringen vant sitt forsøksheat komfortabelt, med tiden 3:38.48, mandag kveld.