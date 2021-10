Fredric Aasbø i tårer over Formel Drift-tittel

Fredric Aasbø (36) har vunnet Formel Drift-tittelen for andre gang. En emosjonell nordmann er i tårer på banen i California søndag morgen norsk tid.

24. okt. 2021 07:32 Sist oppdatert nå nettopp

Mesterskapstittelen var klar allerede etter at han hadde vunnet semifinalen sin. Det betydde at ingen kunne slå Aasbø sammenlagt. Litaueren Aurimas Bakchis ble for sterk i en hel-europeisk finale i dette amerikanske sirkuset. Men det betydde ingenting for Fredric Aasbø. Det viktigste var å sikre mesterskapet.

– Dette har vært så mye tøffere enn da jeg vant sist, i 2015. Jeg har fått bedre og bedre bil. Jeg drømte i natt om at foreldrene mine var her i dag, det er de ikke, men de er her i ånden, sier Aasbø i arenaintervjuet.

– Jeg har vært utenfor komfortsonen i helgen. Det er et så sterkt felt jeg kjører mot. At jeg klarer å levere så bra, er jeg veldig glad for. Det smaker så godt, det er derfor det kommer så sterke følelser. Det var et tidspunkt at jeg spurte meg selv om jeg fortsatt «har det».

Nordmannen ledet med fattige 19 poeng til Chelsea DeNofa og 20 poeng til Matt Field foran det siste løpet i sesongen. Den sterke litaueren Aurimas Bakchis på 4. plass kunne også fortsatt vinne gull.

Aasbø kjører Toyota for Papadakis-teamet. Han vant sist mesterskapet i 2015. Årets siste løp gikk nettopp i California – nærmere bestemt i Irwindale.

I tillegg til å være racerfører, har han vært stuntfører i «Børning»-filmene.

I åttendedelsfinalen var Jonathan Hurst motstander. Amerikaneren smelte inn i nordmannen, men ikke verre enn at han kunne fortsette. Dommerne var enstemmige i sin dom: Seier til Aasbø.

Motstander i kvartfinalen var lagkameraten i Papadakis-teamet Ryan Tuerck - og det var utvilsomt ikke sånn at han la seg for nordmannen. Men to av de tre dommerne pekte på Aasbø som vinner, mens den tredje ville ha en kjøring til for å bestemme seierherren.

– Det er en slags kannibalisme her ute, smiler Aasbø på direktesendingen.

De to nærmeste konkurrentene om tittelen, DeNofa og Field, møttes i kvartfinalen. Der gjorde DeNofa en feil som betydde at Field var klar for semifinalen.

Aasbø kjørte mot Vaughn Gittin jr. i semifinalen - og tok en enstemmig seier hos dommerne.

I drifting møtes to sjåfører til duell i presisjonskjøring på en kort bane der det skal sladdes fra start til mål, og vinnerne kåres av et dommerpanel etter to løp. I motsetning til vanlig motorsport handler det altså ikke om stoppeklokken, men derimot om å sladde mer spektakulært enn noen andre gjennom svingene.

Den andre nordmannen, Simen Olsen, kom til åttendelsfinalen - og er dermed årets nykommer i Formel Drift.