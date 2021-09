Dennis Hauger (18) vinner av Formel 3-mesterskapet

To løp gjenstår, men Dennis Hauger (18) er allerede vinner av Formel 3-mesterskapet etter fredagens kjøring i Sotsji. Veien mot Formel 1 fortsetter med Formel 2 i 2022.

24. sep. 2021 17:08 Sist oppdatert 11 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Gullet ble sikret med 2. plass på veiene rundt OL-anleggene ved Svartehavets bredd fra vinterlekene i 2014.

– Jeg må si takk til laget. Jeg elsker dem alle. Det har vært en helt utrolig sesong. Nå skal vi bruke lørdag og søndag på å sikre lagmesterskapet også, sa Hauger i et intervju på Viasport etter triumfen.

9. plassen i kvalifiseringen ga Hauger fjerde beste startspor - etter de spesielle reglene i Formel 3.

Han kjørte seg opp til 3. plass, så 2. plass og hadde også kunnet vinne løpet - men kjørte forsiktig for å unngå uhell. Det var hans niende pallplass for sesongen. Amerikaneren Logan Sargeant vant løpet i Sotsji.

– I starten forsøkte jeg å holde meg bak. Jeg hørte at Jack Doohan var langt bak, så jeg prøvde å minimere risikoen. Så følte jeg at jeg hadde god nok fart til å komme meg fremover, men jeg tok ingen unødvendige sjanser. Det var mesterskapet som var viktigst i dag, forteller Hauger. Ikke siden hans manager Harald Huysmans dager har en nordmann vært nærmere målet om å kjøre Formel 1. Aldri tidligere har en nordmann vunnet en så gjev Formel-triumf.

– Dennis skriver historie. Dette er det største en nordmann har gjort i Formel noen gang, sier Huysman (62), som ikke var så langt fra Formel 1 for drøyt 30 år siden.

MESTER: Dennis Hauger fotografert tidligere i 2021.

Les også Sjefen til Dennis Hauger: – Han var en guttunge. Nå er han en mann.

Mannen som avgjør fremtiden til Red Bull-fører Dennis Hauger er mektige Helmut Marko (78). I et intervju med VG for et par uker siden helte Red Bull-toppen kaldt vann i blodet på nordmenn som tar det som en selvfølge at Norges stortalent skal bli Formel 1-fører.

– Det første året i Formel 3 var ikke bra. Nå imponerer han stort. Ingen vet hva som kommer til å skje i Formel 2. Om Dennis kommer til Formel 1 eller ikke, avhenger av hvordan han gjør det i Formel 2, sa Marko på telefonen til VG. Han slo fast at Hauger skal kjøre Formel 2 neste år.

Løpet i Sotsji skulle opprinnelig ha gått lørdag, men det er meldt store mengder regn – og derfor ble det flyttet fram én dag.

På Zandvoort for tre uker siden tok Dennis Hauger årets fjerde seier i Formel 3. Nordmannen har vært ganske dominerende i mesterskapet i 2021, men før helgens tre løp i Russland er det likevel en teoretisk mulighet for at australske Jack Doohan går forbi.

Doohan sa på forhånd at «presset er på Hauger» og at han fortsatt ser muligheten til å ta mesterskapet. Men sønnen til roadracing-legenden Mick Doohans sønn rotet seg fullstendig bort i fredagens løp og fikk ikke poeng.

Hauger har nå 205 poeng mot Doohans 154.

Les også Lewis Hamilton: Raskeladden

Hvor stort er så dette sammenlignet med Petter Solbergs VM-gull i rally i 2003? Atle Gulbrandsen er både sportssjef i Norges Bilsportforbund og kommentator på Viaplay:

– Da Petter Solberg ble verdensmester i 2003, sto hele Norge stille. Vi er ikke der ennå med Dennis Hauger, selv om interessen er enorm. Men skulle Dennis komme til Formel 1, og kjempe i toppen der, tror jeg det vil vekke langt større interesse enn hva som var tilfelle for Petter, ikke minst internasjonalt, hvor Formel 1 er større enn rally-VM, er Gulbrandsens vurdering.

Hauger kjører for PREMA-teamet, som vant mesterskapet både i 2019 og 2020. Etter det VG erfarer er det store muligheter for at Hauger kommer til å kjøre for PREMA også i Formel 2 i 2022.

Dennis Hauger ble allerede som 14-åring plukket opp av Red Bull-systemet med tanke på å utvikle ham til Formel 1-fører.