Ulvang slår tilbake mot kritikken: – Endringer truer det de er gode i

Vegard Ulvangs ønske om like distanser for begge kjønn møter motstand. FIS-toppen mener femmil for kvinner ikke vil være mindre interessant enn herrenes femmil.

Vegard Ulvang sier spørsmålet om like distanser for begge kjønn må avgjøres av forbund med lengre horisont enn skiløperne som har kritisert forslaget.

23 minutter siden

18. mai skal saken opp i langrennskomiteen i FIS. Vegard Ulvang tror forslaget om like distanser for begge kjønn går gjennom. Det har fått flere skiprofiler til å reagere.

Emil Iversen sa dette: