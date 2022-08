Northug har startet nytt selskap

Petter Northug markerte seg under et langløp på rulleski under Blinkfestivalen. Den tidligere skikongen konkurrerte for sitt nye lag: Team Northug.

Petter Northug gliser for å ha vunnet den ene spurtprisen under Blink Classic torsdag kveld.

10 minutter siden

Under langløpet i Blinkfestivalen torsdag kveld konkurrerte han for Strindheim IL – og Team Northug. Sistnevnte er et nyetablert lag.

Selskapet Team Northug AS ble nemlig registrert 30. juni i år, ifølge Brønnøysundregistrene. Selskapets daglige leder og styreleder er Petter Northug. Formålet med selskapet er: Drift av internasjonalt skilag og alt som står i sammenheng med denne aktiviteten.