Karanteneunntak for Bislett Games: – En seier for Oslo, Norge og idretten

Nå er idrettsstjernene endelig velkommen tilbake til Norge. Under Bislett Games i år får de slippe inn i Norge uten å måtte i karantene.

Brødrene Ingebrigtsen i aksjon på 2000 meter under Impossible Games på Bislett i juni 2020. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

18. juni 2021 16:51 Sist oppdatert 7 minutter siden

Bislett Games-direktør Steinar Hoen gleder seg til å ta imot utenlandske toppidrettsutøvere, sammen med 5000 tilskuere på tribunen.

– Nå er vi tilbake til normaliteten, kan man si. At vi kan arrangere dette er en seier for Oslo og Norge, sier Hoen.

Ikke siden februar i fjor har vi i så stor skala sett toppidrettsutøvere med utenlandske flagg på brystet her til lands. 1. juli får Bislett Games lov til å ta imot utøvere fra andre land, og regjeringen har unntatt dem fra innreisekarantene.

Et annerledesland

Dette blir første gang Norge får gjennomføre et stort internasjonalt arrangement siden før pandemien. Hoen mener det er på tide og er lettet over at det gikk gjennom.

Han forteller til Aftenposten at han har holdt mer enn 150 av de store internasjonale idrettsstjernene på vent til nå.

– Etter å ha sendt ut norske utøvere rundt omkring i verden til forskjellige mesterskap, er det kanskje på tide at vi nå inviterer utenlandske utøvere hit igjen.

For i idrettssammenheng har Norge vært et annerledesland, mener Hoen.

– Vi har sendt ut våre til både ski-VM i Oberstdorf og alpin-VM i Italia. Her hjemme avlyste vi både Holmenkollen og Norway Cup, legger han til.

Stevnedirektør for Bislett Games Steinar Hoen er henrykt over å endelig kunne ta imot internasjonale utøvere til årets leker. Foto: Richard Sagen / Adresseavisen

Mange ting måtte klaffe

Fredag holdt regjeringen pressekonferanse om gjenåpningen av Norge, hvor idretten fikk enorme lettelser. I tillegg fikk stevnedirektøren en gavepakke som gjorde at han kunne puste lettet ut.

– Det har vært mye usikkerhet og nervøsitet knyttet til dette, sier Hoen.

Det var mange ting som skulle på plass for å få gjennomført Bislett Games. Både unntak fra innreisekarantene og vaksinepass, men også at Oslo kunne innlemmes i de nasjonale tiltakene.

– Landet åpnes på en måte hvor man ikke kan ha noe formening om det kommer til å bli noe eller ikke. Vi tok en sjanse med å ikke avlyse noe, og nå kan vi endelig si at Bislett Games er tilbake!

Fakta Bislett Games Friidrettsstevne som arrangeres på Bislett stadion i Oslo hvert år. Ble i fjor arrangert i begrenset format under navnet «Impossible Games». Bislett Games er en del av Det internasjonale friidrettsforbundets (World Athletics) Diamond League. Årets arrangement går 1. juli. Det blir den 55. utgaven av Bislett Games. Arrangør er Bislett Alliansen. Den består av IL i BUL, IK Tjalve og SK Vidar. De tre klubbene driver Bislett stadion på vegne av Oslo kommune. Vis mer

Et trygt arrangement

De fleste deltagerne som skal til OL i Tokyo er allerede vaksinert. Det betyr at de fleste som vil delta på lekene på Bislett også er det. Stevnedirektøren sier derfor at smittemessig skal dette være trygt å arrangere.

– Alle disse utøverne lever jo i en verden hvor det å holde seg frisk er det viktigste. Vi tar imot en gruppe som har en minimal smitterisiko. Dette har også vært argumentet for å få dette gjennom hos regjeringen, sier han.

Pappfigurene fra fjorårets Impossible Games på Bislett blir erstattet av et ekte publikum i år. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

14. juni ble det klart at regjeringen åpner for 5000 tilskuere på utendørs arrangementer med faste sitteplasser.

Vaksinepasset vil lyse grønt om du har vaksinert deg, eller tatt en negativ koronatest det siste døgnet. Da er du velkommen til å kjøpe billett, sier Hoen.

– Dette er en idrettstradisjon og Norges desidert største internasjonale arrangement. Jeg tar dette som en seier for Oslo, Norge og idretten.