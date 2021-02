Molde-keeperens plan etter fødsel: Comeback, medalje og landslagsplass

Ine Karlsen Stangvik (30) fortsetter i MHK de tre neste åra.

Ine Karlsen Stangvik har signert ny kontrakt med Molde HK. Foto: Molde HK Elite

Nå nettopp

Tirsdag ble det klart at Molde HKs målvakt har signert ny kontrakt. Avtalen gjør 30-åringen til Molde-spiller de neste tre sesongene.

Ine Karlsen Stangvik er for øyeblikket gravid og venter barn til sommeren. Likevel var det ingen tvil om at klubben ville ha henne med videre. Det var også et enkelt valg for keeperen selv å signere på den nye avtalen.