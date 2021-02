Fotballandslagets kamp mot Tyrkia flyttes ut av Norge – spilles i Spania

Norge mister hjemmefordelen mot Tyrkia i VM-kvalifiseringen i fotball 27. mars. Kampen er besluttet spilt i Malaga.

Nå er det klart hvor Ståle Solbakken skal spille sin første «hjemmekamp» som norsk landslagssjef. Foto: Geir Olsen / NTB

NTB

23. feb. 2021 09:35 Sist oppdatert nå nettopp

Det bekrefter Norges Fotballforbund i en pressemelding tirsdag.

NFF hadde i det lengste et håp om å spille oppgjøret på Ullevaal stadion i Oslo, men det ble kraftig svekket etter at regjeringen i januar innførte strenge innreiserestriksjoner.

Siden den gang er det blitt spekulert på at Tyrkia-kampen kunne bli flyttet til en stadion i Sør-Spania. Tirsdag ble det bekreftet at kampen spilles på hjemmebanen til Malaga.

– Norske koronaforskrifter om innreise- og karanteneregler kan skape ekstra utfordringer, noe også landslagsledelsen har uttrykt bekymring for. Dette opplegget vil skape mer ro og bedre forberedelser inn mot kampen, selv om det er synd at vi ikke kan spille i kjente omgivelser på hjemmebanen vår på Ullevaal, sier NFF-generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Gode forberedelser

Norge åpner VM-kvalifiseringen borte mot Gibraltar 24. mars. Laget vil møtes i Marbella til denne kampen, og blir dermed værende i samme område etterpå for å spille kampen mot Tyrkia tre dager senere.

Deretter avsluttes samlingen med bortekamp i Montenegro 30. mars.

– Marbella Football Center er sted vi er godt kjent med, har svært gode treningsfasiliteter, og vil sørge for at laget er best mulig forberedt til tre viktige kamper, sier NFF-Bjerketvedt.

Norges landslagssjef Ståle Solbakken sa nylig at hjemmefordelen uansett ikke er den samme som før koronapandemien.

– Jeg har forberedt meg på at det kan bli vanskelig (å spille på Ullevaal). Og uansett blir det vel uten tilskuere, og med det i mente, er det kanskje ikke det viktigste med en hjemmearena, sa Solbakken til NTB.

Usikkerhet rundt Montenegro

Hans debutkamp som Norge-trener skjer i den nevnte bortekampen mot Gibraltar 24. mars.

Det er høyst tvilsomt om kampen mot Montenegro kan spilles i Podgorica 30. mars. Smitteutviklingen i Montenegro har slått helt feil vei i det siste. Utviklingen kalles dramatisk av Balkan-medier.

– Jeg bruker ikke så mye energi på dette. Det kan fortsatt skje mye, sier Solbakken.

Han offentliggjør sitt første laguttak 15. eller 16. mars.