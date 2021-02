Mowinckel tror VM har vært et vendepunkt: – Trengte dette mesterskapet

CORTINA/OSLO (VG) Ragnhild Mowinckel (28) nærmer seg verdenstoppen igjen og reiser godt fornøyd hjem fra VM.

MED I TOPPEN: Ragnhild Mowinckel endte på niendeplass i torsdagens storslalåm. Foto: Torstein Bøe

18. feb. 2021 14:29 Sist oppdatert nå nettopp

Mowinckel har i lang tid jobbet seg tilbake etter to korsbåndsskader i 2019 og det har begynt å gi resultater i VM. Før torsdagens storslalåm hadde hun blitt nummer tolv, ti og ni i henholdsvis Super-G, utfor og superkombinasjonen i VM.

Storslalåmrennet endte med en niendeplass, hennes klart beste resultat i storslalåm denne sesongen.

I aller høyeste grad er dette det beste jeg har prestert i storslalåm i år. Jeg må ta det med meg videre i sesongen, sier Mowinckel til VG, som ikke hadde vært bedre enn nummer 17 i et storslalåmrenn denne sesongen før torsdagens renn.

– Jeg håper og tror at dette har vært et lite vendepunkt for meg. Jeg trengte dette mesterskapet. Jeg tror det har vært nettopp bra for meg at det er i Cortina, et sted hvor jeg føler meg trygg, sier hun til VG.

– Det jeg er mest fornøyd med nå - jeg skal ikke si at alt har snudd enda - er at jeg har brukt ett år på å komme dit hvor jeg begynner å kjempe i toppen igjen. Jeg har sett på folk rundt meg at de har brukt lengre tid. Jeg skal ikke si at jeg er der enda, men jeg er i hvert fall på veldig god vei til å få det til. Det er gøy og jeg håper jeg kan bygge videre på dette, slik at jeg er tilbake til dit jeg er vant til å være, men også lyst til å være, sier Mowinckel, som også er opptatt av å tørre å tenke at man er tilbake i toppen.

GIGANTDUELL: Lara Gut-Behrami vant torsdagens storslalåmrenn i VM foran Mikaela Shiffrin. Foto: Giovanni Auletta / AP

Mikaela Shiffrin (25) kunne tangere Anja Pärson som den nest mestvinnende alpinisten i VM-sammenheng med VM-gull i torsdagens renn, men måtte se seg slått med to hundredeler av Lara Gut-Behrami (29).

Seieren er Gut-Behramis første storslalåmseier siden hun vant i Sölden høsten 2016.

I det som ble en meget jevn kamp om seieren endte Katharina Liensberger på tredjeplass, kun ni hundredeler bak Gut-Behrami.

Amerikanske Nina O’Brien (23) hadde aldri vært bedre enn nummer ni i et verdenscuprenn, men var nær ved å gjøre det helt store. O’Brien hadde best tid på den siste mellomtiden, men gjorde en feil helt mot slutten og gikk fra en mulig sensasjonsseier til tiendeplass.

Gullet er Gut-Behramis andre gull i årets VM. Sveitseren vant gull i Super-G i forrige uke og tok også bronsen i utforen. Gut-Behrami er den første kvinnen som har tatt to VM-gull i årets VM. På herresiden har Vincent Kriechmayr.

Kristin Lysdahl gjorde en god figur i første omgang og lå på tolvteplass, men falt nedover i den andre omgangen og endte på 16. plass.

Norges best rangerte storslalåmløper på kvinnesiden, Mina Fürst Holtmann, lå helt nede på 22. plass etter den første omgangen og fikk heller ikke fullklaff i finaleomgangen.

– Jeg følte innstillingen min i første omgang var veldig bra. Desto større blir da skuffelsen. Jeg prøvde å mobilisere til andre omgang, men det strakk ikke til i hodet i dag, sier hun til VG.

Thea Louise Stjernesund var med på det norske laget som vant gull i onsdagens lagkonkurranse, men var tom i tanken og endte godt utenfor de 30 beste etter første omgang.