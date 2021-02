Ruud videre etter marerittstart: – Det var tøft

(Casper Ruud – Tommy Paul 4–6, 6–2, 6–4, 7–5) Casper Ruud (22) er videre til tredje runde i Grand Slam-turneringen Australian Open.

VIDERE: Casper Ruud. Foto: PAUL CROCK / AFP

11. feb. 2021 05:37 Sist oppdatert 25 minutter siden

– Det var tøft. Jeg var nok den som spilte mest solid i dag, og spilte på minst risiko. Samtidig dro jeg i land noen av de viktigste poengene. Det var ikke lett i dag, sier Casper Ruud til Eurosport.

Nå venter vinneren av Radu Albot og australske Christopher O’Connell i tredje runde. De er henholdsvis nummer 85 og 121 på verdensrankingen. Ruud er nummer 28.

– Det er første gang jeg har kommet til tredje runde her, så det er bare å kjøre på videre. Det er klart det er ikke noe kjempenavn jeg møter der, men alle som kommer til tredje runde er gode spillere, sier Ruud, og får støtte av trener og pappa Christian:

– Han er favoritt på rankingen, men det er ikke det viktige. Det viktigste er å vinne kampen, uansett hvem han møter, har de slått gode spillere. Men han har en stor sjanse, men det er ikke så lett å si at han går videre fordi de andre er lavere ranket. På papiret er det en god trekning, så får vi se lørdag, sier han til VG.

Med en plass i 3. runde er Ruud sikret en premiesjekk på rundt 1,4 millioner kroner.

KUNNE JUBLE: Casper Ruud etter å ha tatt seg videre til tredje runde i Australian Open. Foto: PAUL CROCK / AFP

Marerittstart

Casper Ruud fikk verst tenkelige start i 2. runde av Australian Open natt til torsdag norsk tid. Tommy Paul, som er nummer 53 på verdensrankingen, brøt Ruuds første servegame.

Amerikaneren fortsatte storspillet i det første settet, og brøt ytterligere én gang før han vant settet 6–3.

– Paul spilte veldig godt i det første settet, og fikk en god start. Men man vet at dette er best av fem sett, men det er klart det er tungt å starte i motbakke, sier trener Ruud.

I det andre settet slo Ruud kraftig tilbake, og brøt umiddelbart serven til Paul. Nordmannen brøt også amerikanerens tredje servegame, og vant til slutt det andre settet 6–2.

– Han har virkelig steppet opp. Casper satte presset, og var mer aggressiv. Da kommer feilene fra Paul, sa tidligere norgesmester Melanie Stokke i studio til Eurosport Norge etter det andre settet.

– Han har justert spillet, og spiller med mer toppspinn. Han forsto at han må spille med mer spinn i den vinden, sa utviklingsansvarlig i tennisforbundet Øivind Sørvald.

Selv forteller Ruud at han våknet litt i det andre settet.

– Da fikk man følelsen av at det er mulig å bryte serven. Det hjelper på selvtilliten. Det var ikke lett i dag.

– Paul mistet toppnivået sitt litt i det andre settet. Det var også det beste settet til Casper, sier trener Ruud.

TØFF START: Casper Ruud tapte det første settet i 2. runde-kampen mot Tommy Paul. Foto: PAUL CROCK / AFP

– Rykk og napp

I det tredje settet spilte Paul seg opp igjen, og de to fulgte hverandre til 4–4. Da ledet amerikaneren 40–0, før Ruud våknet, og brøt serven før han avgjorde settet til 6–4 på egen serve.

– Hvilken prestasjon Casper har gjort nå. Han er så mentalt stabil. Tommy Paul spiller ikke dårlig, sier Stokke om det tredje settet.

– Veldig kult å se at Casper spiller så godt, og at han viser at han er best når det gjelder, legger hun til.

I det fjerde settet brøt Ruud amerikanerens andre servegame, men Paul svarte umiddelbart og brøt nordmannens neste servegame. Deretter fulgte de hverandre til 5–5, før Ruud brøt igjen.

Da lot ikke Ruud seg be to ganger, og sikret seieren med 7–5 i det siste settet.

– Jeg er mektig imponert. Han er en fantastisk utøver. Jeg er målløs over måten han drar i land seieren i det fjerde settet, sier Stokke.

– Det var litt rykk og napp i det tredje og fjerde settet, det var sterkt å snøre igjen sekken. Casper tok de viktige poengene, så dette var veldig gøy, sier Christian Ruud.

Doublekamp

Ruud og Paul to har møttes to ganger tidligere, sist under French Open i fjor. Da vant Ruud 3–2 i sett. I 2017 trakk Paul det lengste strået da Ruud måtte trekke seg i tredje sett.

Etter torsdagens seier blir det ikke mye hvile for Ruud. Bare timer etter kampen mot Paul, skal nordmannen i aksjon i double. 22-åringen spiller med serberen Miomir Kecmanovic. De møter nederlandske Robin Haase og Oliver Marach fra Østerrike.

– Jeg har ikke begynt å tenke på den kampen ennå, men jeg tar en seier, selv om det kan bli utfordrende, sier Ruud til Eurosport.

Lave smittetall i delstaten Victoria gjør det tillatt med 30.000 tilskuere daglig under Australian Open, som arrangeres i storbyen Melbourne.

Australian Open sendes på Discovery+.