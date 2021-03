Sesongen er i praksis over - men disse jentene har et halmstrå igjen

Det er større sannsynlighet for at cupfinalen avvikles enn at serien blir gjennomført.

FINALELAG: BKTs damelag håper og drømmer om at cupfinalen skal bli spilt. Foto: Øyvind Sivertsen

Nå nettopp

Det sier BKTs trener Edgar Broks, som gjennom sin rolle som leder for Norsk Toppvolleyball, er meget tett på siste nytt om de store spørsmålene hva gjelder gjennomføring av volleyballsesongen.

– Vi ser jo at idrettene stoppes nå, basket, hockey, i det hele tatt. Vi har hatt en runde med forbundet og norsk toppvolleyball, der jeg er leder og vi kom denne uken ut med et forslag til løsning på serien. Men det var bygd på et vedtak som var noen dager gammelt i forbundsstyret, så det er usikkert hva som skjer nå, sier Edgar Broks til iTromsø.