Sjefens frustrasjon før OL-kvalifisering: – Skulle hatt mer tid med laget

Norge tok EM-gull, men tittelen brakte ikke landslaget en eneste skritt nærmere OL.

Norge tok EM-gull, men OL-billetten er ennå ikke sikret. Heidi Løke tar selfie med noen av sine medspillere. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

20. des. 2020 19:57 Sist oppdatert nå nettopp

Kort om saken:

Norge er best i Europa, men ikke kvalifisert til OL.

Sjansen for å komme til Tokyo, går via kvalifisering i Montenegro.

Fullt program, gjør at landslaget får liten tid sammen.

De norske håndballjentene er tilbake i hverdagen, skjønt karantene er nytt for flere av dem.

Etter en nødvendig pause, starter seriene opp igjen på nyåret, og snart er det også Champions League-kamper, for spillere i klubber som er med der.

I bakhodet svirrer OL i Tokyo, som er neste store mål. Norge er ikke kvalifisert.

Det blir neste utfordring, problemet er bare at landslagstrener Thorir Hergeirsson i liten grad kan få samlet gulljentene sine før siste OL-mulighet i midten av mars.

– Jeg skulle gjerne hatt med tid med laget, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson og forklarer hvorfor det ikke går. Spillernes kalender er full.

– Det er Champions League-kamper helgen før, så vi kan ikke samles før påfølgende mandag. Så skal vi dra til Montenegro og spille tre kvalifiseringskamper der.

Nora Mørk og hennes lagvenninner skal i alle fall gjøre alt for at OL blir mer enn en drøm.

Vil ha mer

Kvinnelandslaget har to OL-gull allerede. Flere av spillerne som var med til siste slutt i Danmark, har vært med på begge.

Dersom Norge skulle ha sikret seg en OL-billett tidligere, måtte det ha skjedd i forrige EM eller siste VM.

For første gang på mange år, var det norske landslaget utenfor pallen begge steder. Men fortsatt er det OL-håp.

Trenerne Tonje Larsen og Thorir Hergeirsson skulle gjerne hatt mer tid med spillerne foran OL-kvalifiseringen. Foto: Vidar Ruud

Siste sjanse i mars

Laget drar til Montenegro i midten av mars, i den siste OL-kvalifiseringen. I kamp mot vertslandet, Romania og Kasakhstan må alt klaffe. To av tre lag får OL-billett der. Men det er på ingen måte gitt for Thorir Hergeirssons utøvere at dette blir noen lette kamper. Bortsett fra Kasakhstan, da.

Selv om landslaget i Danmark tok et skritt til pallens øverste trinn etter to mesterskap utenfor det gode selskap, kan mye skje på bortebane.

Både Romania og Montenegro deltok i EM. Rumenerne var i Norges innledende gruppe, og i én omgang skapte laget virkelig trøbbel for kaptein Stine Bredal & Co. Det sto 13–13 ved pause i en kamp som til slutt endte 28–20 til Norge.

Verdensstjernen Cristina Neagu er fortsatt av toppklasse. Noen av spillerne fikk korona før EM, så laget kan bli forsterket inn mot neste møte med Norge.

Målvakt Kari Aalvik Grimsbø var superglad da OL-gullet var sikret i London. Foto: Lise Åserud / NTB

Fakta OL-kvalifisering Dette er gruppene: 1: Spania, (vertsnasjon), Sverige, Senegal og Argentina.

2: Russland, Serbia, Kina og Ungarn (vertsnasjon).

3: Norge, Montenegro (vertsnasjon), Romania og Kasakhstan. De to beste i hver gruppe får OL-plass. Turneringene spilles i perioden 19.–22. mars. Fra før er Japan, Sør-Korea, Nederland, Brasil, Frankrike og Angola klare for OL. 12 nasjoner skal delta. Vis mer

Øverst på statistikken

Montenegro har mange stjerner, blant dem Jovanka Radicevic. Hun scoret 39 mål i EM og kom på 2. plass på toppscorerlisten etter Nora Mørk.

Djurdjina Jaukovic hadde det hardeste skuddet i EM med 115 km/t.

Håndballkvinnene har skaffet Montenegro landets eneste OL-medalje med sølv i London. Den gangen vant Norge 26–23 i finalen. Kaptein Marit Malm Frafjord kunne sitte ved siden av kronprins Haakon Magnus på festen etterpå og feire seieren.

Senere på året var det Montenegro som tok EM-gull.

Et OL-gull må feires. Heidi Løke (f.v.), Linn Jørum Sulland og Camilla Herrem skåler for suksess i London 2012. Foto: Lise Åserud / NTB

Mange forandringer underveis

OL-kvalifiseringen skulle gått i mars i år, men ble utsatt ett år på grunn av pandemien. I midten av mars drar troppen til Montenegro. Hvis det åpnes for tilskuere på den tiden, blir det leven i hallen.

Det er mange nasjoner som kjemper om å bli blant de 12 lagene i Tokyo. Nederland fikset det i siste VM, Frankrike i siste EM. Vertslandet har alltid en plass. En nasjon som Danmark må se langt etter en slik turnering, men for de norske spillerne er det absolutt håp. Og de svenske, som er i en av de tre andre gruppene (Se fakta).

For en triumf. Men nå må Stine Bredal Oftedal videre. Det som venter er seriekamper og Champions League med Györ, og OL-kvalifisering. Foto: Vidar Ruud

Mye tull underveis

Det er fjerde gang gruppene er blitt endret, etter at flere lag trakk seg. Bakgrunnen for det er mangel på penger, som igjen skyldes pandemien.

– Vi får ikke så mange samlingsdøgn før det som skal skje i Montenegro. Helgen før er det Champions League-kamper, og mange av spillerne er med der, sier Norges målvaktstrener, Mats Olsson.

Han skal i alle fall gjøre sitt til at Norge drar til Montenegro med et radarpar i mål.

Norge har aldri tidligere måttet gjennom en OL-kvalifisering. I alle de årene Thorir Hergeirsson har vært landslagssjef, har han aldri ledet laget i en så avgjørende kamp på den tiden av året.