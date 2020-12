Nærbø-treneren etter surt tap: - Vi er ingen kasteball

Nærbø gikk gjennom november uten serietap og spilte seg til cupfinalen etter seier over ØIF Arendal. Søndag kveld fikk sørlendingene revansje.

Fysisk sterke Arendal kneblet Nærbø-spillerne, her er det Tord Haugseng som blir stoppet av rutinerte Eirik Heia Pedersen. Anders Minge

27 minutter siden

Nærbø - ØIF Arendal 28–30.

– Vi er ingen kasteball lenger, understreker trener Rune Haugseng overfor Aftenbladet like etter et surt tap der publikum i Nye Loen fikk servert et nytt håndballdrama.