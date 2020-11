Molde slo tilbake etter ydmykelsen: - Det er nesten til å bli rørt av

Molde tapte stort for Vipers i NM-kvartfinalen på onsdag, og mot Tertnes ble det en tøff og jevn kamp. Det var Molde som stakk av med seieren, og etter kampen var MHK-trener Tor Odvar Moen full av lovord om sitt eget mannskap.

Nå nettopp

Tertnes – Molde 22-24

Det ble intenst i sluttminuttene mellom Bergens-klubben Tertnes og Molde, søndag ettermiddag. Kampen startet med at Tertnes skaffet seg en 3-0-ledelse, og det så ut til å bli en reprise fra Vipers-tapet, hvor Molde gikk nesten tretten minutter uten å sette ballen i mål. Heldigvis løsnet det for Molde-jentene, som snudde kampen i løpet av ni minutter. Til pause var stillingen 10-13, og Molde holdt ledelsen over Tertnes gjennom hele kampen. Ved flere anledninger ledet Molde-jentene med fire mål, men klarte aldri å rive seg helt fra Tertnes.