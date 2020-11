Alfie Haaland hardt ut mot VG-kommentator Welhaven og Guldvog

Alf-Inge «Alfie» Haaland (47) reagerer kraftig på at Norges landskamp mot Israel ble avlyst, Helsedirektoratets nye ønsker om karantene og VGs kommentator Leif Welhaven.

FAR OG SØNN: Erling Braut Haaland og Alf Inge Haaland i 2019. Foto: Joachim Baardsen / VG

12. nov. 2020 20:11 Sist oppdatert 15 minutter siden

Det var nye vurderinger fra Helsedirektoratet som førte til at Helsedirektør Bjørn Guldvog sterkt anbefalte at privatlandskampen skulle avlyses. Få timer senere uttalte helsedirektøren til VG at det «egentlig er ønskelig at de samme kravene stilles til idrettsutøvere som til andre yrkesaktive».

I etterkant av uttalelsene har flere reagert, blant annet NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn. Onsdag kveld tok også tidligere fotballproff Alf-Inge «Alfie» Haaland til ordet på Twitter:

Haaland er far til Dortmund - og landslagsspiller Erling Braut Haaland. Den tidligere Leeds-proffen går hardt ut mot Guldvog og Leif Welhaven:

«Ikke bare Guldvog, men Welhaven er verst. Han kommentatoren deres er jo aldeles på speed i sin tilnærming til Covid. Han er veldig populistisk der fotballen i hele Europa selv har laget en protokoll som har vist seg å være troverdig og gjennomførbar. At det oppstår enkelte tilfeller er hensyntatt og de har strenge prosedyrer på det. At landskampen ble avlyst når Israel til og med var i landet er uforståelig, også mye på grunn av nevnte Welhavens skriverier i landets største avis og tirader på Dagsnytt 18.», skriver han til VG.

Onsdag ettermiddag ble Norges planlagte landskamp mot Israel avlyst etter coronasmitte i den israelske troppen. Kampen skulle spilles samme kveld. Fotballspillere følger UEFA-protokollen, som sier at spilletroppene er i karantene under hele landslagsoppholdt, og adskilt fra andre mennesker, med egen matsal, møterom, etasje på hotellet og øvrig transport.

Les også Kroatias Vida spilte én omgang mot Tyrkia – var coronasmittet

Haaland fortsetter:

«NFF burde ikke gitt etter. At Norge skal sette seg på den høye hesten og tro at de er så mye bedre enn alle andre land er for meg ikke bare idiotisk, men også totalt latterlig. De argumenterer med så mye faktafeil og følelser som ikke er en avis og direktorat verdig. Takk.»

Welhaven har blitt forelagt kritikken og svarer følgende:

– Vi befinner oss i en global helsekrise, og dessverre har krefter i fotballen vanskeligheter med å forstå at deres særbehov ikke nødvendigvis er de viktigste akkurat nå. Haalands tirade fremstår perspektivløs og nærsynt. Dersom han mener det foreligger faktafeil i denne debatten, må vi nesten forvente at han dokumenter hva han mener at ikke er korrekt, sier VGs kommentator.

På spørsmål om å presisere hva han mener når han skriver faktafeil svarer Haaland følgende:

Les også Ingen søksmål mot NFF: – Vi finner en god løsning

«På grunn av smittesituasjonen i landene de spiller i var det et risikoelement, mente Guldvog. Når for eksempel Erling har vært isolert siden mars med tre ukentlige tester i klubben sin. Det er vel farligere å reise til Oslo enn å være i Dortmund. De snur det på hodet når de sier at Norge risikerer smitte med at de kommer til landet.»

Også Norges Fotballforbund (NFF) svarer Haaland om den avlyste kampen:

– Vi forstår at mange ble skuffet over avlysningen, ikke minst fordi viktige rankingpoeng sto på spill. Kampen ble forberedt innenfor et strengt smittevernsregime, der den norske troppen lever isolert fra andre og testes syv ganger i løpet av to uker. Den sterke anbefalingen om å avlyse opplevdes som et pålegg vi var nødt til å følge opp, sier Gro Tvedt-Andersen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt.

VG har vært i kontakt med Helsedirektoratet, men direktør Bjørn Guldvog har ikke hatt anledning til å kommentere kritikken fra Haaland.