Sagosen fikk rødt kort da Kiel ble utslått

(Paris Saint-Germain-Kiel 34–28, til sammen 63–59) Sander Sagosen (25) fikk et lite hyggelig gjensyn med sin gamle hjemmebane i Paris. Det ble stortap - og den regjerende Champions League-mesteren Kiel er utslått.

Sander Sagosen fotografert i Kiel-drakten i Final Four 2019/20 - som ikke ble spilt før i desember 2020. Foto: Martin Meissner / AP

Norges superstjerne fikk se det røde kortet da syv-åtte minutter gjensto av kvartfinalen mot Paris Saint-Germain.

Sagosen og Harald Reinkind (28) ble Champions League-mestere for Kiel i 2019/20. Nå ryker sjansen til å forsvare det.

Etter å ha pådratt seg sin andre utvisning for kvelden på stillingen 32–26 til Paris Saint-Germain, viste Sagosen en tommel demonstrativt opp. Det tolket dommerne som en protest - og belønnet ham med rødt kort.

Kampen handlet om hvilket lag som skulle gå til Köln og det såkalte Final Four - sluttspillet i håndballens Champions League, der de fire beste lagene i Europa møtes til dyst.

Kiel vant 31–29 i hjemmekampen etter at den beskjedne nordmannen Harald Reinkind hadde smelt inn ti mål.

Det var et vanvittig tempo i kampen, spillerne gikk rett i strupen på hverandre, og det ble servert håndball på øverste hylle. Målvaktene var bortimot sjanseløse. Kiels supermålvakt Niklas Landin var langt under normalt nivå.

Det sto 16–15 til Paris Saint-Germain ved pause etter at det franske laget hadde først hele omgangen og på meste vært tre foran. Sander Sagosen var altså tilbake etter å ha vært ute i et par kamper med sykdom. Han var kanskje litt preget av det - men det handlet også om at PSG var veldig opptatt av nordmannen når de skulle forsvare seg. Derfor skulle det ta drøyt 20 minutter før han kom på scoringslisten i kampen.

Harald Reinkind startet 2. omgang strålende med to kjappe mål. På 22–20 til PSG ordnet Sagosen to-minutters utvisning til franskmennenes Nedim Remili. Den tidligere lagkameraten skjelte ut Sagosen og mente at han overspilte situasjonen.

Ut over i 2. omgang hadde PSG stort sett ledelsen med to mål - og kom opp i tre mål første gang på 26–23 midtveis. Deretter dro PSG fra og økte til femmåls ledelse. Og etter hvert også seks.

Sagosen forlot Paris Saint-Germain for snart ett år siden. Champions League-returen onsdag var det første møtet med gamleklubben - etter som han var syk da lagene møttes i Kiel.

Kiel vant da Final Four for sesongen 2019/20 endelig ble spilt i romjula.

Sander Sagosen skal spille OL i juli og august. Det blir bare en ukes ferie fra Bundesliga er slutt til den norske OL-samlingen starter. Christian Berges mann drar etter planen til Japan den 12. juli.