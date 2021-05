Tennisspilleren lå på sofaen i syv måneder. Nå er han i verdenseliten.

Daniel Evans var i ferd med å miste alt, men tennisspilleren har reist seg etter kokaindommen han fikk for noen år siden.

Daniel Evans har flere ganger vært sin egen verste fiende. Men i 2021 har det gått bedre, til tross for søndagens tap i første runde i French Open. Foto: Jean-Francois Badias / AP

PARIS: Arbeiderklassegutten fra Birmingham, samme by som fotballaget Aston Villa, var blitt profesjonell tennisspiller som 16-åring. Det gikk ikke upåaktet hen. Tenåringen fikk det til på en arena som ikke var vanlig der han vokste opp.

Unge Evans viste seg å ha et unikt balltalent, men det var i idretten squash han først ble god.

Selv sier Evans at han var sent utviklet, men syntes etter hvert at tennis kunne være noe for ham.

– Og da ble han satset på, men villmannen var ikke så glad i å trene, mer glad i en fest. Han var useriøs, kom for sent på trening og det ble mye styr. Evans var rett og slett ikke mulig å kontrollere, mener Christer Francke.

Han er en av mange kommentatorer i Eurosport, som dekker French Open.

Evans klarte ikke å forvalte talentet sitt og ble utestengt av det britiske tennisforbundet Lawn Tennis Association (L.T. A) flere ganger på grunn av oppførselen sin.

Nok av episoder

I 2006 ble han kastet ut av juniorturneringen i Wimbledon for uakseptabel oppførsel på banen. To år senere endte han opp med fire måneders utestengelse for å ha oppholdt seg på nattklubb til de tidlige morgentimer. Og så igjen i 2010, da han mistet økonomisk støtte for å underprestere og ha dårlig holdning.

Statusen som «bad guy» ble opprettholdt.

Sønnen til en elektriker og sykepleier klarte ikke å oppføre seg. Men det skulle bli verre.

Dan Evans har et unikt balltalent. Det er noe av grunnen til at han har klart å reise seg gang på gang. Foto: SERGIO PEREZ / Reuters/NTB

Suspendert fra profftennisen

Så kom året 2017. Dan, han kalles det, Evans ble avslørt for bruk av kokain i Barcelona Open i april. Da hadde han rester av narkotika i en lomme og en bag.

Evans fortalte at han hadde brukt stoffet utenom konkurranser og for å slappe av. Karrieren så ut til å være over.

Det eneste formildende for at han bare måtte være på sidelinjen i ett år og ikke lenger, var at kokain ble ansett for å være prestasjonshemmende, ikke fremmende. Martina Hingis fikk i 2007 en dom på to år for det samme.

Dan Evans angret:

– Jeg gjorde mitt livs verste valg. Å bruke stoff er ødeleggende. Jeg hadde aldri testet positivt tidligere og har bare gjort det én gang. Det skal ikke gjenta seg, var gjennomgangsmelodien i flere intervjuer.

For briten endte det uansett med at han la seg på sofaen hjemme og lot dagene bare flyte av sted. Trening ble det i alle fall ikke.

– Det som gjorde at han kom seg videre i livet og tilbake til tennisbanen, var to ting. Samboer Aleah, som aldri opplyser etternavnet sitt, forlangte at han måtte finne på noe. Hvis ikke, ville hun forlate ham på dagen. Deretter ringte en som hadde forbindelse til Roger Federers team, sier tennisekspert Sverre Krogh Sundbø i Eurosport.

Den telefonen skulle komme til å bety mye. Da fikk Evans høre at Federer likte Evans som spiller og hadde tro på ham. Motivasjonen kom tilbake, racketen ble funnet frem.

– Jeg trente ikke på syv måneder, fortalte spilleren senere.

Da det meste så ut til å gå skeis, lå han utenfor topp 1000 på verdensrankingen. I dag er han nummer 27 etter en glimrende start på 2021.

Dermed var det unormalt høye forhåpninger til hva han kunne få til i French Open på grus. Det ble imidlertid en tidlig exit med tap i søndagens kamp mot Miomir Kecmanovic.

Evans er gresspiller, så han blir fortsatt det hjemlige håpet i Wimbledon senere i år.

Dan Evans er britenes nummer 1, men de store forventningene kommer først når det blir Wimbledon. 31-åringen er best på gress. Foto: SERGIO PEREZ / Reuters/NTB

På vei videre opp?

Før turneringen i Paris hadde han løftet seg. Seier mot verdensener Novak Djokovic i kvartfinalen i Monte Carlo Masters, og det på grus, var lovende. Der spilte Evans seg frem til semifinalen. Tapet mot Kecmanovic var et steg tilbake, men Evans har alle muligheter til å likevel få en meget god sesong.

Fortsatt kan 31-åringen være litt uregjerlig. Han slenger med leppa, men likevel ikke slik som tre år eldre Andy Murray. Skotten lar det gå ut over dommere og motspillere og sa klart fra da Evans fikk dopingdommen: «Han fortjente det. Han har tatt dårlige valg tidligere, men dette var virkelig stygt.»

Evans regnet ikke med noen støtte fra Murray, men fikk det fra sine nærmeste. Nå bygger han et nytt image og vil ikke ha spørsmål om fortiden. Det er et kapittel som er ferdigskrevet.

Det er liten tvil om at han har flere fans, mannen som nå er nummer 1 på rankingen av spillere fra Storbritannia.

Kommentator Christer Francke karakteriserer ham slik:

– Han er den stygge andungen som ble en av stjernene.