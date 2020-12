I sommer syklet de Lindesnes-Nordkapp på rekordtid. Nå får barn på sykehuset glede av rekordstuntet

I sommer samlet de inn penger mens de syklet Lindesnes-Nordkapp på rekordtid. Tirsdag besøkte de barneavdelingen på sykehuset, som får gaver for 160.000 kroner.

Smart-tv, nintendo og playstation er noe av det som skal glede barneavdelingen på sykehuset. Helge Sortland og Turid Stadheim tar en titt på gavene. Kjartan Bjelland

KRISTIANSAND: – Det var utrolig gøy å følge med da de syklet i sommer, og at de fikk inn så mange penger var formidabelt. Pengene skal først og fremst brukes som en oppmuntring for barna, noe som kan avlede dem fra deres tøffe hverdag, sier Kåre Danielsen, avdelingsleder for barnesenteret ved Sørlandet Sykehus.

Kanskje du husker de sju mannfolkene som i sommer satte seg på sykkelsetet i Lindesnes, og hadde satt seg som mål å slå den 17 år gamle rekorden til Nordkapp – en avstand på 2531 kilometer.