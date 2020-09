Viking imponerte og smadret Halden borte

Viking-spillerne var virkelig tente på å vise at de kan bite godt ifra seg i eliteserien. De kjørte fullstendig over Halden på bortebane, og sikret seg sesongens første seier.

Halden - Viking 26–36:

Viking har fått en tøff start etter sitt opprykk til eliteserien. De har spilt to kamper, borte mot Kolstad og hjemme mot Elverum. Begge har resultert i to klare tap. Motstander Halden har spilt tre kamper, med en seier og to tap som resultat.