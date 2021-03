De to vennene Jarl og Halvor hadde store gullplaner. Den ene ble konge i VM. Den andre fikk sin drøm smadret.

OBERSTDORF: Da Jarl Magnus Riiber gikk inn til sin fjerde VM-medalje i kombinert, satt skihopperen og kompis Halvor Egner Granerud i isolasjon i VM-byen.

Jarl Magnus Riiber (t.v.) og Halvor Egner Granerud på hovedlandsrennet i Harstad i 2012. Riiber tok gull i G15, Granerud i G16. Magnus Ihle (t.h.) tok sølv i klasse 15 år. Foto: Privat

Graneruds positive koronatest ødela mesterskapet for hopperen som allerede har vunnet verdenscupen.

Riiber kunne ta sitt andre sølv i den avsluttende teamsprinten sammen med Espen Andersen. Oppsummeringen for Riibers del er strålende i dette mesterskapet: To gull og to sølv. Én medalje opp fra siste VM.

Selv om Riiber var irritert og frustrert etter hoppet på 130,5 meter i den store bakken tidligere på dagen, holdt nordmennene godt unna for Tyskland. Østerrike med Johannes Lamparter og Lukas Greiderer la gullegget i bakken.

Espen Andersen (t.v.) og Jarl Magnus Riiber tok sølv på lagsprinten. Foto: Matthias Schrader / AP

Vennskapet som har vart

Etter at Granerud (24) testet positivt for korona, har han hatt kontakt med Riiber (23).

– Vi fikk en times prat på telefon på fridagen fredag, opplyser den yngste etter teamsprinten.

De to møttes da de var unge utøvere og ble fort venner. Bilder tatt av foreldrene, viser dem sammen på ulike idrettsarenaer.

De konkurrerte sammen i Folldal, et populært sted for unge, håpefulle hopper- og kombinerttalenter. Og de møttes i lokale bakker i Oslo og omegn.

Halvor Egner Granerud, som Aftenposten pratet med før han testet positivt, husket godt det første møtet:

– Det var i Fossumbakken en dag det blåste noe voldsomt. Jarl skrøt av storebroren sin som hoppet i 30-metersbakken.

De to minste hoppet i 15-meteren, som lå like ved siden av.

Storebroren var Harald Riiber (nå 25), som også ble så god at han representerer Norge i kombinert og var aktuell for en VM-plass.

Pallbilde fra kombinert rekruttcup i Folldal desember 2011. TF.v.: Sindre Pettersen, som nå er på rekruttlandslaget i skiskyting, sammen med Jarl Riiber og Halvor Egner Granerud. Foto: Privat

F.v.: Halvor Granerud, Jarl Magnus Riiber og til Høyre Kjell Andreas Næsvold (alder 12 ca. ) Foto: Privat

Alltid vært «på nett»

Granerud tipper at han og den kommende kameraten må ha vært syv og åtte år den gangen i Bærum.

– Jeg og Halvor var hovedkonkurrenter i hoppbakken fra vi var små. Jeg husker godt at vi konkurrerte i Vikersund da rundt 10–11 år. Begge kunne blitt gode i det vi ville ha valgt å bli god i. Halvor hadde bakgrunn som blant annet orienteringsløper. Han var allsidig akkurat som meg, sier Riiber.

På pallen i Folldal. Da er Jarl Riiber på topp. Halvor Egner Granerud (t.v.) Foto: Privat

Moro i begge idretter

Granerud syntes det var gøy å gå langrenn og være med i kombinert, men som han sier:

– Jarl skal ta litt av skylden for at jeg følte meg dårlig i kombinert. Han var helt i toppen i langrenn, nummer fem eller seks i Ungdommens Holmenkollrenn. Han gikk så fort på ski og hoppet bedre enn meg i bakken. Jeg fikk ikke inntrykk av at jeg var kjempegod.

Askerbøringen er beskjeden, for han var god i kombinert. Som 13-åring vant han sin årsklasse i landet da han gikk til topps i Solan Gundersen-lekene i Alvdal. Det ga høy status.

Folldal desember 2011, Rekruttcupen I kombinert. Halvor Egner Granerud var også god i langrenn. Han vant klasse A, den ett år yngre Jarl Riiber ble nummer to. Foto: Privat

Var som Knoll og Tott

– Jarl og Halvor var som Knoll og Tott hele veien opp. De var konkurrenter selv om Halvor ble født i 1996 og Jarl året etter, forteller pappa John Riiber.

I Kollenhopp, overbygningen for alle unge hopp- og kombinertutøvere, fikk duoen et nytt fellesskap fra de var 12 år gamle. Det er da de lovende utøverne hentes inn fra klubbene, til et miljø med gode trenere og mer oppfølging.

Begge skulle som tenåringer få representere Norge i junior-VM. Og begge begynte på Wang Toppidrett.

Pappa Riiber har også fulgt med skihopperen på hans vei mot det store. 55-åringen er imponert over alt Granerud har fått til, selv om han fikk en trøkk i VM.

– Halvor er et naturtalent. Den snuoperasjonen i sommer og høst, da han endret på det meste, viser at han er laget av noe helt spesielt. Forrige sesong var han ikke engang god nok til å levere i norgescupen.

Nå ser de to toppidrettsutøverne frem mot sesongavslutning og OL neste år.

Granerud og Riiber er innstilt på å prestere i Beijing. Da holder forhåpentlig begge seg friske.