NIF-styret sier ja til høydehus

Berit Kjøll og idrettsstyret sier ja til friidrettens bønn om å oppheve forbudet mot høydehus.

IDRETTSPRESIDENT: Berit Kjøll og hennes styre anbefaler Idrettstinget å avvikle forbudet mot høydehus. Foto: Frode Hansen

15. apr. 2021 10:51 Sist oppdatert 9 minutter siden

Dermed ligger forslaget trolig sterkt an også på vårens Idrettsting, som tar den endelig avgjørelsen.

– Vi ønsker å gi våre utøvere samme regelverk å forholde seg til som sine konkurrenter, sier Vibecke Sørensen, visepresident i Norges Idrettsforbund på en pressekonferanse torsdag.

– Vi mener at denne organisasjonen er moden for å oppheve det særnorske forbudet. Dette skal bli en fornuftig bruk og ikke et misbruk, legger hun til.

– Et eventuelt misbruk må slås ned på, sier Sørensen.

Berit Kjøll sier at det uansett ikke er aktuelt med en midlertidig opphevelse av høydehusforbudet, slik at OL-deltakerne til sommeren eventuelt kunne hatt nytte av det i sine forberedelser i vår.

– Saken skal avgjøres av Idrettstinget.

Friidrettsforbundet foreslo det samme til Idrettstinget i 2015. Bare svømming og skiskyting støttet friidrett den gang. Kun 21 av 157 representanter stemte for forslaget. Selv Skiforbundet stemte mot å oppheve forbudet mot høydehus den gang.

– Vi er skikkelig glade for dette. Vi tror at sjansen for å få gjennom saken på Idrettstinget er større når NIF-styret enstemmig sier ja, sier generalsekretær Ketil Hildeskor i Norges Friidrettsforbund til VG.

– Tiden er moden for å få samme regelverk som resten av verden, slik at våre utøvere har samme muligheter som utenlandske konkurrenter, mener han.

Poenget med høydehus er å simulere lavere trykk, som om utøveren er i høyden. Ved å oppholde seg i et slikt rom over lengre tid, begynner kroppen å produsere flere røde blodlegemer. Det bedrer kroppens evne til å transportere oksygen, og effekten kan tas ut i konkurranser ved at det maksimale oksygenopptaket øker.

Nå fremmer Friidrettsforbundet det samme forslaget på Idrettstinget i slutten av mai. Blant annet brødrene Ingebrigtsen og pappa Gjert har vært kritiske til det særnorske forbudet.

– For toppidrettsutøvere er høydetrening helt nødvendig, og det er irriterende at det ikke er noen i ledelsen av Olympiatoppen som jobber helhjertet for dette. Et høydehus kunne kompensert mye, sa Henrik Ingebrigtsen til Aftenbladet i fjor.

Ingebrigtsen-brødrene er for tiden i Spania for å trene i høyden, ifølge NTB.

NIF innførte i 2003 et særnorsk forbud mot høydehus.

– Jeg opplever ikke at det er problematisk etisk sett å oppheve forbudet. Det er gjort en solid utredning om saken, sier idrettspresident Berit Kjøll til VG torsdag.