– Jeg tror at når vi kommer ut av denne krisen så har mange flere fått opp øynene ikke bare for å gå på tur, men også for mulighetene som finnes i naturen. Jeg tror også folk vil bli mye mer bevisst på hvilken forskjell naturen kan gjøre for folks fysiske og psykiske helse.

Ordene tilhører Per-Svein Holte, som er daglig leder i Midt-Agder Friluftsråd (MAF) – en organisasjon som er eierkommunenes forlengde arm inn i friluftslivet. Mens koronakrisen rammer såvel næringsliv, idrett og ikke minst truer helsen til mange mennesker verden over – gir den paradoksalt nok også muligheter til andre.