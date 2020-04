27-åringen, omtalt tidligere som landets yngste kvinnelige topptrener, hadde vært assistent for Rælingens kvinnelag i to år da hun sa ja til å bli hovedtrener foran den kommende sesongen. Da var laget i 1. divisjon.

– Vi hadde håpet å rykke opp, men det gjensto to seriekamper før eventuell kvalifiseringskamp mot Sola, sier Mällberg.

Så kom pandemien og det ble ingen kamp. Dermed besluttet forbundet å ta med Rælingen, som lå på fjerdeplass i 1. divisjon, med én kamp mindre spilt enn treer Volda. De to som rykket direkte opp er Flint og Larvik. Det blir 13 lag i eliteserien kommende sesong.

Fakta: Ane Victoria Ness Mällberg Født: 14.12.92 Kommer fra: Vormsund Bosatt: Oslo Sivilstand: Samboer Bakgrunn: Var håndballspiller i flere klubber, men ble skadet da hun skulle debutere for Njård i eliteserien. Ødela alt i kneet. Tok trenerutdanning. Har vært trener i flere klubber som Skedsmo, Lillestrøm, Aker og Rælingen de to siste årene som assistent. Er også juniorlandslagstrener.

Siden den gangen har hun ikke hatt en eneste treningsøkt med laget sitt. Krisen kom, klubben ville delvis permittere henne av økonomiske årsaker, men Mällberg ville ikke.

– Jeg sa fra meg lønnen, for da kan jeg tross alt planlegge, holde kontakt med spillerne på telefon, gi dem et treningsopplegg og følge opp individuelt.

Hun skynder seg å legge til at det ikke er noe synd på henne, for hun har 100 prosent stilling som idrettslærer i tillegg til to-tre andre jobber. idrettslærer.

Maks uheldig i kamp

Egentlig hadde hun ambisjoner som bakspiller, men alt gikk galt i en kamp før sesongstart med Njård i toppserien i 2011/12-sesongen. Nykommeren knakk begge leggbeina i det ene benet, tok korsbånd, menisk og det meste.

– Jeg hadde bare maks uheldig, forteller treneren, som nylig fikk gjennomført operasjon nummer syv. Kneet har plaget henne, og nå satser hun på bedre livskvalitet.

Daværende Njårdtrener Dalibor Sedjak oppmuntret henne, og tok henne med på benken med tanke på trenererfaring. Faren hennes, som er målvaktstrener i Rælingen, oppfordret til å ta trenerutdannelse. Han ville at hun skulle holde håndballhodet i gang, i tilfelle hun skulle bli i stand til å spille igjen. Det ble hun ikke.

– Nå har jeg nylig levert oppgaven til trenerkurs 4, så da håper jeg at jeg står, sier hun og ler.

For å ta trener 4-utdanning kreves erfaring fra topphåndballen.

Mette Bugge

Fikk en god støttespiller

Rælingens forrige trener Daniel Birkelund tok henne med som assistent i to år.

– Han ble en ordentlig støttespiller og mentor, sier Mällberg, som lærte mye.

Hun er trygg på seg selv, mener at hun har et godt utgangspunkt og skal gjøre alt for at Rælingen-spillerne får fin utvikling.

Selv om det er få kvinner som trenere i norsk toppidrett, føler hun store støtte fra omgivelsene og Norges Håndballforbund.

Mällberg har valgt å ta med Michael O´Sullivan som sin assistent. Han er onkel til Christian O`Sullivan på herrelandslaget.

De to har 16 spillere i stallen, og håper snart tiden er inne for å kunne møtes i en hall.

Rælingens nye hovedtrener vil så gjerne komme ordentlig i gang.