Ranheim er kjent for fotballeventyret til herrelaget og papirfabrikken, men nå er planene for et helt unik bygg i norsk idrett i sluttfasen:

– Her håper vi at Norges første senter for paraidrett får sitt tilholdssted, sier Per-Einar Johannessen, fagkonsulent for paraidrett i Trøndelag idrettskrets.