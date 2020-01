Iransk OL-medaljør har forlatt landet: – Jeg er blitt undertrykt

Taekwondoutøveren skriver i et Instagram -innlegg at hun er «en av de millioner av undertrykte kvinnene i Iran» og sa at avgjørelsen hennes om å forlate landet var vanskelig, men nødvendig.

Alizadeh kritiserte blant annet at hun måtte bruke hijab, og hun kritiserte myndighetene i landet for sexisme og mishandling. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Isna er 21-åringen nå i Nederland.

Irans sportsminister Mahin Farhadizad har uttalt til Isna at en utøver ikke kan tvinges til å bli i landet.

– Det vi kan gjøre, er å støtte kvinner og kvinneidrett, fortsatte han.

Alizadeh tok OL-bronse i kvinnenes 57-kilosklasse i taekwondo i Rio de Janeiro i 2016.