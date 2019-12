Norges håndballherrer ble mest sett på tysk TV i 2019: – Årets TV-overraskelse

Allerede 25. januar i år ble årets mest sette sportsbegivenhet på tysk TV spilt. Da satte nesten 12 millioner tyskere seg foran TV-en for å se Tysklands herrelandslag i håndball spille VM-semifinale mot Norge. Også den tredje mest sette sportssendingen var en håndballkamp, da Tyskland møtte Kroatia i samme mesterskap. Det vekker oppsikt i Tyskland at fotball er skjøvet ned fra tronen.

Tysk fotballfiasko

– Årets TV-overraskelse, skriver Frankfurter Allgemeine.

Avisen skriver videre at fotball var den ubestridt mest populære idretten blant tyske TV-seere, men at dette har endret seg etter Tysklands elendige VM i 2018. Joachim Löws mannskap endte sist i gruppespillet.

I 2018 var det ingen andre idretter enn fotball på topp 50-listen, mye på grunn av VM. 27,53 millioner så den siste gruppespillkampen mellom Tyskland og Sverige.

På topp fem-listen finner vi for øvrig tre fotballkamper i et år uten internasjonale mesterskap:

Dato Hendelse Seertall (i millioner) 25. januar Håndball-VM: Tyskland-Norge 11,901 24. mars EM-kvalik i fotball: Nederland-Tyskland 11,836 21. januar Håndball-VM: Kroatia-Tyskland 10,034 25. mai Cupfinale, fotball: Bayern München-RB Leipzig 9,958 9. sept. EM-kvalik i fotball:Nord-Irland-Tyskland 9,635

Kamper fra Champions League pleier å havne høyt på denne listen, men i år ble disse kampene kun sendt på betalkanaler.

Finn Erik Lislevand

– Hakket over Norge

– Det synes jeg er veldig stilig. Jeg var også i Tyskland og var på kamp. Det er en veldig syk atmosfære.

Eirik Köpp spilte for VfL Gummersbach i Bundesliga i to sesonger før han returnerte til Kristiansand i sommer. Han sier at tyskerne er veldig flinke til å støtte opp under idrettsarrangementer.

Lise Åserud/NTB scanpix

– Tyskland er veldig trigget på å lage bra arrangement. En ting er at mange ser på TV, men det var fullt også i hallene da Tyskland spilte VM.

Mesterskapet var delt mellom Danmark og Tyskland. Semifinalen ble spilt i Hamburg. 12.500 mennesker var til stede i Barclayard Arena.

– Både idrettskulturen og det å se på idrett er hakket over det vi har i Norge. De er veldig flinke til å få familier på kamp og fylle store arenaer. Det er et helt annet trykk enn det vi er vant med. Publikum er lidenskapelig med i kampen, og det er mer skriking og hoiing. I Norge sitter vi stille, sier Köpp.

Vil nærme seg fotball

Håndballkampene fra VM ble vist av allmennkringkasteren ARD.

– Dette viser tydelig at mange mennesker er interesserte i håndball, sier Axel Balkausky i ARD.

– Dette viser det jeg alltid har sagt: At vi er den mest populære ballidretten etter fotball hvis vi jobber og lykkes. Likevel har vi ikke engang begynt å oppnå det vi kan. Målet er å redusere avstanden til fotball ytterligere, forteller Bob Hanning, visepresident i det tyske håndballforbundet (DBU).

Norge vant for øvrig semifinalen 31–25, men tapte mot Danmark i finalen.