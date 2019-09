OL-vinner Halvard Hanevold (49) er død

Avisen skriver at Hanevold døde i sin bolig på Borgen i Asker tirsdag morgen.

Hanevold etterlater seg kone og to barn.

Arne Idland er tidligere mangeårig sportssjef i Norges skiskytterforbund. Han spiste middag med Hanevold senest på lørdag i Frankrike.

– Jeg ble sjokkert da jeg så det på nettavisene. Det var nesten så jeg holdt på å gå i bakken. Det var det mest usannsynlige som kan skje, sier Idland til Aftenposten.

– Selvfølgelig er det veldig leit også, fortsetter han.

Gråtkvalt lagkamerat

Egil Gjelland var tidligere lagkamerat med Hanevold. Han sliter med å holde følelsene tilbake når vi snakker med ham.

– Jeg hadde et godt forhold til ham gjennom alle år. Jeg har hatt et kjempeforhold til han hele tiden. Det er bare positive minner. Han sto virkelig på for lagkamerater og alle rundt seg. Dette blir forferdelig trist og feil, sier en gråtkvalt Gjelland.

Fakta: Halvard Hanevold: Født: 3. desember 1969 i Asker OL-vinner i skiskyting Vant tre OL-gull: 20 kilometer i Nagano i 1998, stafett i Salt Lake City i 2002 og stafett. Tok i tillegg to sølv og én bronse Har totalt tatt 16 VM-medaljer i skiskyting, fem av dem gull. Tok ni seire i verdenscupen. Jobbet etter karrieren blant annet som NRK-ekspert. Utdannet som sivilingeniør. Hanevold døde i sin bolig i Asker tirsdag morgen. Etterlater seg kone og to barn. (@NTB)

JEAN-PAUL PELISSIER / Reuters / NTB Scanpix

Har OL-gull

Hanevold har et OL-gull individuelt fra Nagano i 1998. Han har også to stafettgull. De kom i 2002 og 2010.

Hanevold plukket også med seg sølv og bronse fra OL i løpet av karrieren.

Fra VM har han en fasit på fem gull, syv sølv og fire bronsemedaljer.

Hanevold la opp som 40-åring i 2010. I verdenscupfinalen ble han nummer tre. Han endte opp med ni verdenscupseiere og 23 stafettseiere.

Hanevold startet med skiskyting som 15-åring. Han kom med på landslaget i 1992.

Det er kun Ole Einar Bjørndalen som har flere mesterskapsmedaljer.

Så usigelig trist å høre om Halvard Hanevold. En bauta av en idrettsutøver, og senere en veldig dyktig formidler av faget. Hvil i fred ! — Lars Tjærnås (@Tjaernas) September 3, 2019

Junge, Heiko / NTB scanpix

Halvard Hanevold var en herlig representant for norsk idrett. Et forbilde på kryss av idretter.

Hvil i fred — Jan Aage Fjortoft 🏳️‍🌈 🇳🇴 (@JanAageFjortoft) September 3, 2019

Var TV-kommentator

Den tidligere skiskytteren har jobbet som NRK-kommentator, investor og foredragsholder etter at karrieren tok slutt.

I 2011 var han også med på «Mesternes mester».

– Det var et helt fryktelig sjokk for meg. Det er jo ikke mange dager siden jeg så han på TV, at han kommenterte og ble intervjuet og så frisk og rask der. Det er rett og slett fryktelig. Det er så ufattelig tragisk for hans små unger og hele familien, sier en preget Ola Lunde til NRK.

Lunde var trener for Hanevold på 1990-tallet, men de to har jobbet sammen i NRK de siste årene.