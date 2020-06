Scott Harrington overtar som trener for Viking HKs eliteserielag i håndball og erstatter med det Joar Gjerde som i mai ga beskjed om at han gir seg.

Gjerde ledet Viking fra 2. divisjon til eliteserien på tre sesonger.

Nå bekrefter klubben i en pressemelding at erstatteren er på plass.

Scott Harrington, som i fjor høst ga seg i Sola etter en marerittstart med sju strake tap, er nå tilbake i manesjen. Nå erstatter han mannen som i sin tid vikarierte for ham i nettopp Sola da Harrington kastet kortene.

– Viking Stavanger er en tradisjonsrik klubb jeg har fulgt med spenning de siste årene. Klubben, med Gjerde i spissen, har gjort en fantastisk jobb ved å bygge et kollektiv som nå skal kjempe mot Norges beste, og jeg gleder meg til å ta fatt på den utfordring sammen med guttene. Det finnes et solid miljø og kultur i klubben og det kommer til å bli helt avgjørende foran neste sesong, sier Harrington i pressemeldingen.

Viking HK

En tøff kamp

Viking HK har kjempet hardt for å berge seg økonomisk de siste årene. Det har de klart, opprydningen var fullført da koronakrisen smalt. Det ga klubben nye utfordringer.

På toppen av dette sikret klubben opprykk til eliteserien.

Men nå er i hvert fall en ny hovedtrener på plass og flere av spillerne har skrevet under på nye kontrakter, opplyser Viking HK.

Styreleder Tor Henrik Knutsen sier dette om ansettelsen:

– Vi har kjørt en grundig prosess og er glad for at en ny hovedtrener nå er på plass. Basert på våre verdier og der vi befinner oss som klubb, mener vi Scott vil passe godt i vår unge ambisiøse spillergruppe og kan videreføre den filosofien som har ført oss til Rema 1000-ligaen.

– Vi er glade for at valget av Scott er blitt godt tatt imot av spillergruppen og at flere spillere umiddelbart signerte når ansettelsen ble kunngjort. Det Scott mangler av erfaring er vi overbeviste om at han vil ta igjen med sin lidenskap for håndballen og sin store arbeidskapasitet, sier Knutsen.

Kapteinen roser

Viking-kaptein, Helgi Hildarson Høydal, har bare hørt gode ting om sin nye sjef.

– Scott er en engasjert trener som jeg har hørt mye godt om. Jeg har kjent Scott noen år, blant annet fra da han var trener for vårt landslag på Færøyene. Jeg har alltid likt typen han er. Han er en «no-nonsense»-mann og er et vandrende håndballeksikon. Jeg har stor tro på at Scott kan utvikle laget videre både med å utvikle oss individuelt og drive den energien vi har i laget videre.

Scott Harrington har sine papirer i orden: Han har en bachelorgrad i sportsvitenskap og en mastergrad i prestasjonsidrett med elitetrenerrollen som sin spesialfelt.

Han har i tillegg til å trene Sola også trent Færøyenes herrelandslag og vært assistenttrener i Kina.