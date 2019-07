Søndag syklet Egan Bernal inn til Champs-Élysées som tidenes første vinner av Tour de France. 22-åringen vant den gule trøya, mens Caleb Ewans seier ikke kunne stoppe Peter Sagan fra å ta den grønne poengtrøya for syvende gang de siste åtte årene.

Akkurat den siste etappen var det færre som fulgte på TV 2 (180.000) enn på samme tid i fjor (221.000), men ellers kan kanalen feire. Flere så årets Tour de France-utgave.

– Vi ser en positiv i utvikling i antall seere i snitt og en markant, positiv utvikling i markedsandelen. Altså hvor mange av TV-seerne som velger å se akkurat Tour de France, sier TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen.

– Lite norsk drahjelp

I 2017 hadde TV 2 i snitt 123.000 seere under sine Tour de France-sendinger, mens tallet i fjor var nede i 102.000. I år så 105.000 verdens beste syklister ta seg gjennom Frankrike.

– Dette skjer i et år hvor vi får lite norsk drahjelp, men et actionpakket Tour de France som likevel engasjerer og samler seere. En del idretter står og faller på norske resultater, så det å bygge et produkt som er uavhengig av det, er en stor styrke, sier Jansen Hagen.

Andelen seere var derimot på 42 prosent, noe som også slår 2017-sommeren. I fjor var andelen 37,4 prosent.

Var nervøs

– Tour de France er et produkt som står på egne bein. Det er stor idrett og unike TV-bilder. Aldri sviktende dramaturgi. Også er det ikke bare tøft for dem som sykler, men for alle som er involvert. Derfor er det motiverende og inspirerende å se at det når ut, sier sportsredaktøren.

Han erkjenner at han var spent da værmeldingene viste over 30 grader i Norge.

– Når vi får en sommer som dette, blir man veldig spent. Da er fremgang på de to viktigste målingene (snittseere og markedsandel) veldig positivt, sier Jansen Hagen.

– Det virker heldigvis som om det er mange som ser Touren i badebukse og bikini også, heldigvis. Men siste etappe i Paris var en nedgang sammenlignet med 2018. Det kom nok både av de lave forventningene til de norske, men også på grunn av varmen, fortsetter han.

TV 2 viser Tour de France frem til 2023.