– Triste nyheter for oss, sier en preget landslagstrener Alexander Stöckl etter at Anders Fannemel falt stygt under trening i polske Wisla torsdag.

– Anders fikk til et kjempehopp på 140 meter i en bakke med kritisk punkt på 134 meter. Da han landet, skar skiene ut til hver side. Det var et stygt fall, sier Stöckl til Sunnmørsposten.