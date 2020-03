Mens alle landets treningssentre er tvunget til å holde stengt, er dørene til Toppidrettssenteret ved Sognsvann i Oslo delvis åpne. Der får opptil 25 norske medaljekandidater til OL og Paralympics lov til å trene.

Det skjer til tross for at regjeringen midlertidig har lagt ned forbud mot all organisert idrettsaktivitet. Tiltaket var et av mange som i forrige uke ble iverksatt for å unngå mest mulig spredning av det svært smittsomme koronaviruset.

Norsk idrett ser på praksisen som helt naturlig, særlig i en periode der planene om OL i Tokyo i juli og august fortsatt står ved lag. Johan Kaggestad er derimot sterkt uenig.

– For meg er dette er brudd på de reglene som gjelder for stengte treningsinstitutter. Og særlig bryter det med lojaliteten mot de bestemmelsene vi generelt nå har i samfunnet. Det er et dårlig signal fra toppidretten, sier Kaggestad.

Mette Bugge

– Idrettens omdømme må bevares

Den tidligere friidrettstreneren, som i en årrekke har kommentert sykling på TV 2, mener Olympiatoppens løsning skader prinsippet om solidaritet i det som nå er en full verdenskrise.

– Vi befinner oss i aller høyeste grad i en unntakstilstand. Jeg tror ikke alle er klar over risikoen man tar. Det er bare å se til Italia og de høye dødstallene der, og nå er de samme forholdene i ferd med å utvikle seg i Spania og Frankrike. Der er det beintøft.

Kaggestad synes avgjørelsen om å la Olympiatoppens to treningshaller være tilgjengelig for en eksklusiv gruppe, tyder på en tankegang der OL-medaljer er viktigere enn omveltningen som nå skjer i samfunnet.

– Idrett betyr mye for nordmenn, og da er det viktig at idrettens omdømme blir bevart på en skikkelig måte, understreker Kaggestad.

Mette Bugge

Ser ikke problemet

Toppidrettssjef Tore Øvrebø reagerer skarpt på uttalelsene. Han kjenner seg ikke igjen i kritikken.

– OL er på ingen måte det viktigste, men det er en del av livet det også. Vi skal ikke ha et tristest mulig liv selv om det pågår en pandemi. Vi skal leve livene våre så normalt som mulig, men samtidig unngå å smitte hverandre. Man må kunne ha to tanker i hodet samtidig, sier Øvrebø og fortsetter:

– Sannheten er at dette er yrket til utøverne vi snakker om, og de er nødt til å være i trening. Hvis de tar fire måneder fri, er det ikke bare OL som går. Da vil de få store problemer med å være forberedt til kommende konkurranser til høsten, vinteren og kanskje til og med neste vår og sommer. Idrett er ferskvare, og det vet Johan godt.

Øvrebø peker på at Olympiatoppen i disse dager har smittevern som førsteprioritet i alt de gjør. Han mener lovgivningen har to enkle regler: å holde avstand til folk og å være mer nøye med hygiene og renhold enn vanlig.

– Hvis du gjør det, senker du dramatisk muligheten for enten å bli syk eller å spre viruset. Smittevernsreglene er der for å hindre spredning, ikke at man ikke skal gjøre noe. Å hindre smitte er den store dugnaden.

Geir Olsen, NTB scanpix

Vanskelig avveining

Av de 25 utvalgte som får trene på Toppidrettssenteret, kan kun seks av dem være der samtidig. Skal de dusje etter trening, må det skje hjemme.

Virus- og vaksineforsker Gunnveig Grødeland gir tommel opp til grepene Olympiatoppen har gjort.

– Dette ser helt greit ut. De har tatt de smittevernhensyn som er mulig å få til. Det er både sterkt begrenset adgang og stor avstand mellom utøverne. Samtidig ivaretar de utøvernes mulighet til å trene, sier Grødeland, som jobber ved institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo.

Det var bydelsoverlege Bjørn Sletvold i Nordre Aker som godkjente at Toppidrettssenteret holder delvis åpent. Han har senere erkjent at det ikke var en enkel avgjørelse.

– Treningen på Olympiatoppen har betydning for OL-forberedelsene, men samtidig må de fleste andre treningsanlegg holde stengt. Så det blir en form for forskjellsbehandling av befolkningen, sa Sletvold onsdag.

Det generelle forbudet mot organisert idrettsaktivitet varer i første omgang til 26. mars. Toppidrettssjefen er forberedt på at det kan komme nye tiltak.

– Vi må tilpasse oss de reglene som til enhver tid gjelder i Norge.