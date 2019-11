Spanjolen lå 1-5 under i tredje sett da russeren Medvedev ikke klarte å utnytte en matchball sin fordel. I stedet slo Nadal tilbake og tok settet 7-6 (7-4).

Nadal vant dermed 2-1 i sett. Han tapte det første 6-7 (3-7) før han tok det neste 6-3.

Nadal reddet seg så vidt unna det andre strake tapet i sesongens siste turnering, men onsdagens seier gjør at han fortsatt har sjansen til å avansere i turneringen.

Nadal står med én seier og ett tap på de to første kampene. Daniil Medvedev har tapt begge sine.

Nadals seier over Medvedev betyr at Nadal fortsatt topper verdensrankingen. Serberen Novak Djokovic må vinne turneringen for å overta topplasseringen.