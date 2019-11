– Det var mange som brukte tid på dette da serieoppsettet kom, så vi har visst at det kom. Vi startet med masse hjemmekamper, så får vi denne smellen, før vi igjen skal spille mange kamper i Leangen på nyåret. Det er et snedig oppsett, men det er uansett ikke noe vi rår over, sier Thomas Wiig.

Hockeyrekorden Nidaros nå styrer mot, er intet mindre enn 12(!) bortekamper på rad. Først i starten av januar spilles neste hjemmekamp.