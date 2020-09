Stavanger yppet seg i noen minutter. Så ble Nærbø noen nummer for store i lokaloppgjøret.

SIFs trener, Jan Ottosen, er også trener for lag på Nærbø. Han er klar på at Nærbø-spillerne ville fått det tøft framover om de hadde gått på et tap mot SIF.

Stavanger IF - Nærbø 30–41

– Jeg kan love de skulle fått hørt det flere ganger i uken om de ikke hadde klart å dra denne kampen i land. Men jeg må bare innrømme at de var hakket for gode for oss i denne kampen, samtidig følte jeg virkelig at også vi fikk vist oss fram fra en meget god side, mener SIF-trener Jan Ottosen etter kampen.