Warholm enkelt videre til VM-finalen: – Det får meg til å tro at Gud er fra Sunnmøre

DOHA: 23-åringen hadde full kontroll fra start til mål, og vant det andre semifinaleheatet med tiden 48,28.

– Jeg kjenner meg veldig bra. Jeg følte jeg fikk spart mye med krefter, og da er jeg egentlig veldig fornøyd, sier Warholm etter løpet.

– Gud er fra Sunnmøre

Fra bane fire gikk han mer aggressivt ut enn i fredagens forsøkesheat. Warholm bekrefter at formen er god. Han løp sekundet raskere enn i forsøksheatet der tiden ble 49,27.

– Jeg prøvde å springe fort i begynnelsen så jeg slipper å trykke til mot slutten. Da slipper jeg å få syre i beina. Følelsen sier at jeg kom relativt komfortabelt inn, og jeg følte jeg hadde full kontroll, sier Karsten Warholm.

Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Sunnmøringen slapp å møte både Rai Benjamin og Abderrahman Samba, og han hadde med det et lettere utgangspunkt i semifinalen enn han kunne hatt.

– Det får meg til å tro at Gud er fra Sunnmøre. Samtidig så fikk de to teste hvor de ligger mot hverandre, men for min del er jeg glad jeg slapp å møte dem. Det gjorde at jeg kunne være mer avslappet inn mot løpet, sier Warholm.

Både Benjamin og Samba er også klar for finalen. De løp på henholdsvis 48,52 og 48,72.

– Strålende

Trener Leif Olav Alnes var godt fornøyd med sin elev.

– Det så bra ut, og han gjorde det ha skulle for å komme til finalen. Strålende, sa Alnes til statskanalen.

I slutten av august løp mannen fra Ulsteinvik tidenes nest raskeste løp på 400 meter hekk med utrolige 46,92.

Finalen i 400 meter hekk går av stabelen mandag kveld.