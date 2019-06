Asklund fikk rallycross inn med morsmelka, eller nærmere sagt det var faren som vekket hans interesse fra 4–5 års alderen. Sitt første rallycrossløp kjørte han når han var 15, og han har vært mer eller mindre aktiv i sporten i sitt 37 år lange liv.

Han har vært på hvert eneste VM-løp på Lånkebanen. I fjor bestemte han seg at han ville klyve over gjerdet, sette seg inn i en bil for å være med på fartsfesten.