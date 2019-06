Sola Håndball er blitt anklaget for skittent spill av flere lokale klubber. Ifølge Forus og Gausel IL skal Sola angivelig ha hentet åtte av deres spillere til Solas nye ungdomssatsing. Det førte til at laget senere ble oppløst. Også for andre klubber har Solas satsing fått konsekvenser.

Styreleder Are Domert i Sola Håndball mener deler av informasjonen som har kommet frem i media er feil.