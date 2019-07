Ducks opplyser om overgangen på sine nettsider.

Trønderen er sikret en solid lønn uansett om det blir NHL- eller AHL-spill på ham den kommende sesongen. Ifølge The Athletic-journalisten Eric Stephens, som følger Anaheim Ducks svært tett, vil avtalen være verdt 750.000 dollar om Martinsen spiller i NHL. Det tilsvarer 6,4 millioner kroner.

Blir han sendt ned til farmerlaget San Diego Gulls i AHL, vil han være sikret 250.000 dollar (2,1 mill. kroner).

– Det er en veldig god mulighet for meg. Anaheim Ducks er samme type klubb som jeg har vært i før. Målet blir selvsagt å spille om en ny kontrakt, så får vi se hvordan det går, sier Martinsen til TV 2.

Berit Roald / NTB scanpix

Martinsen har de siste to årene vært under kontrakt med Chicago Blackhawks. Forrige sesong fikk han 24 NHL-kamper for klubben, men ble like over nyttår sendt til Rockford Icehogs i AHL.

29-åringen ble den åttende norske NHL-spilleren i historien da han fikk sin debut i verdens største ishockeyliga i november 2015. Den gang spilte han for Colorado Avalanche. Sesongen etter fikk han også prøve seg i canadiske Montreal Canadiens.

Anaheim Ducks klarte ikke å ta seg til sluttspillet sist sesong og ble nummer 13 i Western Conference. Klubben vant Stanley Cup i 2006/07-sesongen.

Martinsen står totalt med 152 NHL-kamper.