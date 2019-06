Svensk NHL-stjerne fikk gigantkontrakt

Karlssons opprinnelige ettårskontrakt med Sharks ville gått ut 1. juli, og da kunne han ha skrevet under for en hvilken som helst annen klubb.

Svensken har gjort sine saker svært bra i California etter overgangen fra Ottawa Senators, der han var kaptein i fire sesonger, og Sharks måtte strekke seg langt for å sikre seg en ny signatur fra 29-åringen.

Sharks bekrefter på sitt nettsted at den poenghungrige backen har skrevet under for åtte nye år med laget som tok seg til semifinalen i årets NHL-sluttspill.

Ifølge Aftonbladet vil Karlsson tjene 11 millioner dollar, som tilsvarer 95,7 millioner kroner etter dagens kurs, per år. Med andre ord har kontrakten en totalverdi på 765 millioner kroner for svensken.

Karlsson vil være 37 år når kontrakten med Sharks går ut.