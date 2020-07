Marit (43) er en av verdens beste i mannsdominert sport. Nå gjør hun noe ingen i Norge har gjort før.

Marit Strømøy er verdens første kvinne som har vunnet en VM-runde i Formel 1. Hun har en allsidig karriere. Blant annet har hun deltatt i Melodi Grand Prix to ganger. Tom Kolstad

22. juli 2020 17:04 Sist oppdatert nå nettopp

Hun bruker sommerferien til å løpe fra møte til møte. Marit Strømøy er midt i en svært hektisk periode.

Det er kun noen få uker siden hun ble oppringt av en tidligere lageier i båtsportens Formel 1. Strømøy fikk spørsmål om hun ønsket å kjøpe lisensen og skape et norsk lag. Uten å nøle, svarte hun ja.

– Vi har snudd oss rundt på noen uker og tatt en råsjanse. Det er sånn at i en slik situasjon som vi er i nå, så må man bare satse når man har muligheten, forteller hun entusiastisk.

Båtsportens Formel 1, som på mange måter er sammenlignbart med bilsportens Formel 1, har aldri hatt et norsk lag. En mangeårig drøm har endelig gått i oppfyllelse for den norske båtsportstjernen.

– Vi er i det med hud og hår, så da kan vi like gjerne ta det siste steget, sier hun.

Fakta Båtsportens Formel 1 (F1H20) Sporten består av ti lag og 20 førere. Gjennom sesongen arrangeres det VM-runder rundt om i verden, der man til slutt står igjen med en verdensmester. Hver konkurranse kjøres på en rundbane og varer omtrent i 45 minutter. Båtene kan kjøre opp mot 250 kilometer i timen. Sporten er blitt arrangert siden 1981. Marit Strømøy deltok for første gang i 2007. Vis mer

Båtene i Formel 1 går opp mot 250 kilometer i timen. Simon Palfrader, F1 H2O

Kostbar sport

Strømøy er i verdenstoppen i den mannsdominerte sporten. Hun er i dag den eneste kvinnen blant de 20 båtførerne på verdens største racerbåtscene. For fem år siden ble hun den første kvinnen til å vinne en VM-runde. I fjor tok hun VM-bronse.

Men det koster å skape sitt eget lag. Jobben med å skaffe sponsorer, er allerede i gang.

– Summen er en liten hemmelighet. Det er noen millioner, men ikke tosifret, røper hun.

På sikt regner hun med at satsingen skal lønne seg. For henne er det derimot mest gledelig å ha muligheten til å representere Norge. I mange år har hun kjørt for et lag med eiere fra De forente arabiske emirater.

– Jeg jobber for å bli den beste og er ikke så fryktelig opptatt av å være den første til å ha et norsk lag. Men at jeg heller kan kjøre med et norsk flagg på brystet enn et arabisk flagg, betyr mye, poengterer Strømøy.

Årets verdensmesterskap skulle opprinnelig ha begynt i mars, men på grunn av utbredelsen av koronaviruset er sesongen foreløpig utsatt. Det er fortsatt usikkert når den starter opp igjen.

Marit Strømøy er en pioner i båtsportens Formel 1. Tom Kolstad

Vil øke interessen i Norge

Nyheten om Strømøys satsing tas godt imot av Pål Virik Nilsen. Han har lenge vært en del av sirkuset og har også konkurrert mot Strømøy. Nå satser han i «offshore»-klassen, samme gren som milliardærene Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten har konkurrert i tidligere.

– Dette er stort for sporten. Vi har hatt flere norske førere opp gjennom, men dette er første gang vi ser et norsk lag, forteller Nilsen.

Om det vil bidra til å øke interessen til den relativt ukjente sporten, er han derimot usikker på.

– Utfordringen er at det ikke finnes noe løp i Norge. Det er vanskelig å følge med for nordmenn. Nærmeste løp er i Italia, men kan man få et løp i Norge er det mulig at interessen øker, sier han.

Og det er akkurat det som er Strømøys mål. Som én av kun ti lageiere, følger det med innflytelse over hvordan serien skal drives. Den norske 43-åringen håper å kunne påvirke arrangørene til å legge VM-runder til Norge i fremtiden.

– Det er en form for motorsport som er ekstremt spennende. Man kan se alt som skjer fra land. I mye annen motorsport må du ha helikopter eller se på TV-sendingen for å få med seg alt.