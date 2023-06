Ingvaldsen slo Warholms rekord: – Beste dagen i livet mitt

VANT BEGGE LØP: Salum Kashafali vant også Paralympics-heatet. Foto: Bjørn S. Delebekk

Salum Ageze Kashafali løp inn til seier i nasjonal klasse på 100 meter under Bislett Games. Tiden ble 10,37 sekunder - det er en forbedring fra 10,43-rekorden han tok under Paralympics i Tokyo i 2021. Friidrettsforbundet bekrefter til VG at det er en offisiell verdensrekord, det var lenge uklart om den kom til å være tellende som Paralympics-rekord. Kashafali har under to prosent syn.

Han skiftet klasse fra T12 til T13 tidligere i år. T13 er en klasse for de som har litt bedre syn. Verdensrekord-tiden i T13 er det Jason Smyth som har, med tiden 10,46. Kashafali har nå forbedret tiden.

- Det er helt magisk, sier Kashafali til NRK.

– Jeg var innstilt på å komme hit og vinne, men at jeg skulle løpe 10.37 og ny verdensrekord.. Det er en jævla bonus altså. – Alt arbeidet jeg og teamet har gjort i vinter har fungert.

Senere på kvelden løp han også 100 meter i Paralympics-heatet. Det vant han også på tiden 10,39, kun to hundredeler bak rekorden han satte tidligere på kvelden.