Maalen varsler store endringer

Svein Maalen overtar etter Kjetil Rekdal. Det kommer til å merkes.

– Bakgrunnen for avgjørelsen er basert på flere årsaker. Det har vært en prosess rundt en evaluering den siste tida, og det er ingen hemmelighet at vi er på en plass vi ikke skal være prestasjon- og resultatmessig. Også er det gjort en helhetsvurdering med tanke på kort sikt og lengre sikt. Med det i mente, var det det vi ... Evalueringen kan jeg komme tilbake til, men det ligger en grundig prosess bak dette som er gjort over tid. Det ble intensivert i sommerpausen.

Det sier RBKs styreleder Cecilie Gotaas Johnsen under en pressekonferanse på Lerkendal. Fredag kom nyheten om at RBK avslutter samarbeidet med trenerduoen Kjetil Rekdal og Geir Frigård etter en sesong preget av svake resultater.