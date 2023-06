Han er ny sportslig leder i Rosenborg

Mads Pettersen blir ny sportslig leder i Rosenborg Kvinner. Han går inn i stillingen etter å ha vært toppspillerutvikler i klubben.

Mads Pettersen har fungert som sportslig leder siden 1. mai. Nå blir han det permanent.

07.06.2023 11:40

– Veldig spennende for min egen del, og også spennende for klubben. Jeg ønsker å bidra til at vi løfter a-laget vårt ytterligere.

Det sier Pettersen til Adresseavisen.