Paris-ordfører sier ja til OL-deltakelse for russiske idrettsutøvere

Ordføreren i Paris, Anne Hidalgo, sier hun er positiv til at russiske og belarusiske idrettsutøvere får adgang til å delta i OL i 2024 under nøytralt flagg.

SIER JA: Ordfører Anne Hidalgo mener russere- og belarussere skal få delta i OL.

26.01.2023 14:18 Oppdatert 26.01.2023 15:36

Den er den franske hovedstaden som skal stå som vertskap for sommerlekene om to år.

I et møte med Frankrikes president Emmanuel Macron nylig la Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj press for å få OL-arrangørene til å nekte russiske og belarusiske utøvere deltakelse.

Paris-ordfører Hidalgo er ikke på Zelenskyjs linje.

– Jeg mener at dette handler om et idrettsøyeblikk, og vi bør ikke frata idrettsutøvere muligheten til å konkurrere, sier hun til TV-kanalen France 2.

– Men jeg mener, og det er det jeg i likhet med store deler av idrettsverdenen argumenterer for, er at det ikke skal være utøvere som konkurrerer under det russiske flagget, tilføyer hun.

Hidalgo vil at russere og belarusere skal delta under nøytralt flagg.

– Jeg håper krigen i Ukraina ligger bak oss når vi arrangerer Paris-lekene … etter covid, etter alt vi har vært gjennom, er det et reelt behov for å komme sammen gjennom idretten,» sier ordføreren.

De fleste internasjonale særforbund har fulgt anbefalingen fra Den internasjonale olympiske komité (IOC) om å utestenge russiske og belarusiske idrettsutøvere etter Russlands invasjon av Ukraina i februar i fjor.

IOC opplyste samtidig onsdag at man nå ser på hvordan de aktuelle utøverne igjen kan innlemmes i konkurranser.

«Ingen idrettsutøver skal forhindres fra å konkurrere bare på grunn av passet sitt,» heter det fra IOC-hold.

Paris-OL innledes 26. juli 2024, men kvalifiseringene til lekene nærmer seg atskillig mer

Britiske myndigheter reagerer

Britiske myndigheter er svært kritiske til at Den internasjonale olympiske komité åpner for at russiske utøvere kan få delta under neste års sommer-OL i Paris.

«Ingen idrettsutøver skal forhindres fra å konkurrere bare på grunn av passet sitt,» het det fra IOC, som samtidig understreket at en reintegrering må skje på strenge vilkår.

Den britiske kulturministeren Michelle Donelan kaller IOC-planene om at russiske og belarusiske idrettsutøvere kan delta under nøytralt flagg som «en hel verden unna krigens virkelighet som det ukrainske folket kjenner på».

– Jeg vil være tydelig på at denne posisjonen fra IOC er en verden unna den virkeligheten av krig som det ukrainske folket kjenner på og IOC-president (Thomas) Bachs egne ord for mindre enn et år siden, hvor han på det sterkeste fordømte Russland for å ha brutt den olympiske våpenhvilen og oppfordret dem til å gi freden en sjanse, sier Donelan.

KRITISK: Michelle Donelan er kritisk til Paris-ordførerens uttalelser.

– Vi vil på det sterkeste fordømme enhver beslutning som gjør at president Putin kan legitimere sin ulovlige krig i Ukraina – en posisjon IOC tidligere delte, legger hun til.

Statsråden maner myndigheter på tvers av land til å stå samlet.

– Vi, og mange andre land, har vært entydige på dette hele veien, og vi vil nå jobbe raskt på tvers av likesinnede land for å sikre at solidariteten fortsetter i denne saken, sier Donelan.

